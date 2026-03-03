PNL se „disociază” de PSD pe care îl acuză că a „strecurat un amendament” care afectează peste 5 milioane de români

Senatoarea PNL Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru Buget din Senat, a declarat pentru HotNews că parlamentarii liberali au decis, luni, să depună amendamente pentru a „corecta legea PSD” care afectează peste 5 milioane de români.

Liberalii susțin că legea votată în Camera Deputaților a trecut prin Senat fără amendamentul introdus de PSD prin Costel Dunavă, președintele Comisiei de Politică Economică și Privatizare.

Snoop.ro a dezvăluit că amendamentul a fost scris de Asociația Administratorilor de Fonduri (AAP), iar deputatul Dunavă doar l-a însușit după ce l-a primit pe email.

„Grupurile parlamentare ale PNL din Senat și Camera Deputaților vor corecta această situație, printr-un amendament comun asumat de către deputații și senatorii PNL. Amendamentul va fi depus la un proiect care se află deja în dezbaterea Comisiei pentru buget din Senat și legea va fi adoptată în scurt timp de către Senat”, a declarat Gabriela Horga pentru HotNews.

Prin modificările propuse, PNL dorește să anuleze amendamentul depus de deputatul Costel Dunavă.

Cinci milioane de români, afectați de amendament

Amendamentul votat în Camera Deputaților prevede că fracțiile de acțiuni nu mai au drept de proprietate, ci doar drept de creanță. Astfel, cine nu își revendica sumele cuvenite ca despăgubire în termen de trei ani pentru fracțiile de acțiuni, putea să piardă banii. În această situație puteau ajunge, fără să știe, peste 5 milioane de români.

Liberalii doresc reîntoarcerea la vechea formă a legii, în care și fracțiile de acțiuni să fie apărate de dreptul de proprietate.

„Amendamentul va proteja drepturile acționarilor și se va reveni la forma inițială a legii, respectiv la faptul că sumele datorate acționarilor ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni nu sunt prescriptibile, acțiunile având asupra lor drept de proprietate. De asemenea, se vor institui obligații clare de a informa public acționarii, inclusiv prin campanii publice de informare, conform obiectivelor Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România”, a precizat Horga pentru HotNews.

Senatoarea a adăugat că „PNL se disociază total de modul în care PSD a înțeles să saboteze drepturile unui număr foarte mare de acționari” și a „strecurat” un amendament cu implicații asupra drepturilor acționarilor, fără o amplă consultare și dezbatere publică despre efectele legii.

Ea a adăugat că orice decizie privind consultarea pieței de capital din România trebuie luată prin dezbateri transparente, la care să participe „toți actorii interesați și în interesul tuturor participanților pe piața de capital”. Gabriela Horga a fost vicepreședinte ASF pentru piața de capital până în octombrie 2024.

Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a declarat pentru HotNews. că trebuie să existe o „procedură de informare, sub sancțiune” pentru SIF-urile care decid să își consolideze valoarea acțiunilor.

„Toți cetățenii care sunt afectați trebuie să fie informați”, a spus Andronache pentru Snoop și HotNews.

Surse din PSD și AUR au declarat pentru HotNews că urmează să se decidă care va fi poziția celor două partide pe acest subiect, dar o hotărâre nu a fost luată până luni.

Administrația Prezidențială a recunoscut, într-un răspuns pentru Snoop.ro, că nu a fost informată înainte de promulgarea legii câte persoane vor fi afectate de amendamentul introdus de PSD și nici cum se va aplica legea.

Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a opus, fără succes, amendamentului depus de Costel Dunavă (PSD), președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare.