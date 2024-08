PNL și PSD continuă atacurile publice: „Agresivitatea şi aroganţa, parte din ADN-ul PSD” / „Acum mâncăm meduze”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a criticat, luni, PSD, susţinând că „agresivitatea şi aroganţa par a fi parte din ADN-ul” acestui partid, de fiecare dată când social-democraţii „se văd cu sacii în căruţă şi se simt puternici”. În replică, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a afirmat că social-democraţii nu au fost „la originea niciunui conflict”, ci doar au reacţionat.

PNL: „În condiţiile în care tu ceri încrederea publică atacând partenerii de guvernare, ce să înţelegi?”

„Noi avem de onorat o obligaţie, obligaţie pe care nu ne-am asumat-o în raport cu PSD-ul, ci în faţa românilor. (…) Acum, într-adevăr, e un preţ politic pe care îl plătim. Există în ultimul timp şi mai ales când îşi lansează ofertele electorale un soi de aroganţă şi agresivitate din partea PSD şi, sincer, nu înţeleg la ce le folosesc aceste provocări adresate PNL, aceste atacuri care, mai degrabă, ţin loc de loc de lipsa unui program sau a unei oferte politice concrete. Mă aşteptam să-l văd pe Marcel Ciolacu şi echipa PSD oferind românilor soluţiile pentru viitor. Păi, în condiţiile în care tu ceri încrederea publică atacând partenerii de guvernare, ce să înţelegi? Ce pretenţii ai că te poţi achita de anumite înţelegeri pragmatice pe care le-ai făcut pentru a guverna această ţară?”, a declarat Stroe, la postul B1 TV, conform Agerpres.

El a spus că liberalii vor răspunde „direct proporţional oricărui atac şi provocări pe care PSD-iştii le lansează”, din păcate, „în mod ciclic”.

„Această agresivitate şi această aroganţă par a fi parte din ADN-ul acestui partid politic. De fiecare dacă când PSD-iştii se văd cu sacii în căruţă sau se apropie de un ciclu electoral pe care sunt siguri că îl vor câştiga, încep aşa, dintr-o dată, să atace în stânga şi în dreapta pe toată lumea. S-a mai întâmplat lucrul acesta. Şi Ponta avea un comportament asemănător şi Dragnea s-a văzut stăpân în această ţară şi foarte mulţi PSD-işti în decursul vremii au păcătuit. Păcatul fundamental al acestui partid este tocmai această aroganţă, acest ciocoism, cu ghilimele, pe care îl manifestă de fiecare dată când se simt puternici, când se văd cu sacii în căruţă. (…) S-ar putea ca această cotă pe care pretind că o au în momentul de faţă să se erodeze în foarte scurt timp dacă continuă în ritmul ăsta de agresivitate şi provocare. (…) Mai degrabă aş fi fost atent şi aş fi manifestat interes dacă aş fi văzut un program politic, dar epitete gen „paraziţi” sau fel de fel de lucruri care nu fac decât să agite sala mai degrabă şi să dea titluri de presă, decât să câştige încredere publică, pentru noi sunt de neînţeles”, a explicat liberalul.

PSD: „Odată ce s-a suit în barcă şi treaba a fost ok, nu mai e frumos, acum mâncăm meduze”

În replică, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat, tot la postul B1 TV, că premierul Marcel Ciolacu este atacat de liberali, ceea ce nu s-a întâmplat în perioada mandatului lui Nicolae Ciucă din partea social-democraţilor, care ies acum „la reacţie”.

„Sigur, suntem în precampanie, aproape de campania electorală, şi lucrurile iau sigur nuanţa necesară de comunicare cu electoratul propriu, cu nehotărâţii, dar ar fi păcat să ardem podurile pentru că niciodată să nu spui niciodată. O să vedem ce o să decidă românii în decembrie legat de majoritatea în Parlament, dar totuşi va trebui să putem să ne aşezăm la masă. Dacă dăm cu ciocanul aşa, e posibil să nu mai vrem să stăm de vorbă şi ăsta ar fi un lucru rău pentru România, în primul rând. (…) N-o să recunoaşteţi dumneavoastră acum, dar noi am fost întotdeauna la reacţie, n-am fost la originea niciunui conflict. Eu am fost ministru în Guvernul Ciucă, nimeni vreodată nu l-a atacat pe primul-ministru, nu a făcut niciun fel… De când a ajuns Marcel Ciolacu premier, vocile s-au ascuţit, oamenii au ieşit în stradă, e complicat de gestionat o asemenea chestiune cu nişte parteneri de coaliţie pe care îi prezumi corecţi. (…) Totuşi, dacă spui de onoare, trebuie să dai dovadă că de ţii de cuvânt în politică. Dumneavoastră nu v-aţi ţinut. Haideţi să vedem Congresul dumneavoastră”, a transmis Romaşcanu.

Acuzaţiile de aroganţă, în opinia sa, fac parte dintr-un discurs de campanie. „PSD e la guvernare cu PNL de aproape trei ani de zile. Nu ne putem da seama acum că PSD are un pol de putere şi aroganţă. Avem primul-ministru de un an şi două luni. Eu n-am făcut o lege în Senatul României care să afecteze bugetul domnului Ciucă. De când a ajuns premier Marcel Ciolacu, am avut zece legi pe săptămână în care a fost afectat bugetul, s-a dat totul peste cap. (…) Eu ştiu exact că, în primăvara acestui an, când am decis să facem liste comune, a fost un sprijin major pe care l-am dat PNL-ului. Odată ce s-a suit în barcă şi treaba a fost ok, nu mai e frumos, acum mâncăm meduze. Domnul Rareş Bogdan dacă are în dietă meduze să le consume până la capăt, că oricum în afară de dat din gură altceva nu face”, a declarat social-democratul.