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PNL somează PSD să explice cum de au avut un ministru în avionul de Mykonos, dar liberalii au și ei un proeminent politician din actualul guvern, în aceeași situație

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Judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională, fostul ministru PSD Manole, senatorul UDMR István-Loránt, judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, și alți invitați s-au urcat gratis într-un avion privat spre Mykonos. Acum, ei susțin că e OK să călătorească pe banii altora, din pozițiile publice pe care le au. 

  • Liberalii au criticat PSD pentru că un fost ministru al lor a fost în acel avion.  
  • Dar PNL e el însuși în situația în care un nume cunoscut al partidului a călătorit „sponsorizat” de banii altcuiva, într-un alt avion. Banii au fost ai unui stat străin.  

Fostul ministru social-democrat al muncii Florin Manole a recunoscut, întrebat de HotNews, că a fost în avionul de Mykonos. 