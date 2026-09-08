PNL somează PSD să explice cum de au avut un ministru în avionul de Mykonos, dar liberalii au și ei un proeminent politician din actualul guvern, în aceeași situație

Judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională, fostul ministru PSD Manole, senatorul UDMR István-Loránt, judecătorul Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, și alți invitați s-au urcat gratis într-un avion privat spre Mykonos. Acum, ei susțin că e OK să călătorească pe banii altora, din pozițiile publice pe care le au.

Apoi, Manole a detaliat. Într-un comunicat asumat de PSD, Manole spune că a călătorit „pentru a acoperi temele referitoare la legislaţia muncii”. Tocmai asta e problema. Nu te duci să discuți chestiuni de politică publică pe banii altcuiva. În cazul de față, nu te duci pe banii Camerei de Comerț și Industrie – cum poți să pretinzi apoi că ești echidistant când elaborezi legile?

Au fost pe banii altora și au fost în secret

Problema echidistanței se pune și la ceilalți oficiali prezenți în deplasarea „de-a moaca” descoperită de jurnalistul Marian Păvălașc și publicată în siteul Newscenter. Până la momentul apariției informației, niciunul dintre cei cu funcții publice nu a vorbit despre această deplasare.

Un astfel de drum, într-un avion privat, costă câteva mii de euro, având în vedere că au fost peste 10 oameni. Era mită dacă judecătorul Deliorga de la Curtea Constituțională primea 3.000 de euro în mână de la șeful Camerei de Comerț și Industrie.

Dacă a acceptat un drum cu un preț echivalent i se pare normal lui Deliorga. Ce va face judecătorul dacă mâine apare la CCR o solicitare din partea prietenului și sponsorului Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie?

Daraban susține că s-au întâlnit cu oameni de afaceri din SUA. De ce primește un senator UDMR drept cadou o excursie costisitoare ca să se vadă cu oameni de afaceri? Pe bună dreptate, niciun om din public nu va crede că acești oficiali ai statului român pot să apere interesul public câtă vreme obțin avantaje pentru ei din pozițiile pe care le dețin.

Bușoi e Manole de la PNL

De fapt, nici nu contează pentru ce s-au dus. Oricum, e clar că fiecare spune că s-a dus pentru altceva, improvizează. Și la plajă dacă se duceau, e dreptul lor. Dar nu pe gratis, nu cu favorurile băgate în buzunar de altcineva.

PNL are dreptate când cere socoteală celor de la PSD, în legătură cu participarea fostului ministru Florin Manole. Numai că PNL îl are în guvern, drept secretar de stat în Ministerul Energiei, pe Cristian Bușoi, cel care a primit fix călătorii aviatice de lux. Nu una, ci două. Ambele drept cadou.

Cristian Bușoi. Inquam Photos / Mălina Norocea

Un cadou de aproape 10.000 de euro

Actualul secretar de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a primit de la statul Qatar două călătorii cu avionul care, împreună, valorează aproape 10.000 de euro. Drumul la business class cu avionul de la Bruxelles până la Doha costă 4.000-5.000 de euro în funcție de perioadă și de momentul cumpărării biletului. Dacă adăugăm și hotelurile, sponsorizarea a fost mult mai mare.

Bușoi a fost invitat de qatarezi în decembrie 2019 și în februarie 2020 și a călătorit la Doha la business class, fără niciun ban. „Au plătit cei din Qatar. Acesta este obiceiul”, a declarat Cristian Bușoi pentru Libertatea, în 2022.

Este exact declarația pe care a făcut-o acum, în cazul Mykonos, senatorul UDMR István-Loránt Antal. Parlamentarul a spus pentru HotNews că „a fost o acțiune organizată de Camera de Comerț a României. Ei fac deplasări de acest gen!”.

Adică așa e obiceiul, așa se întâmplă, ce mai vreți, spun la unison Manole, Antal și Bușoi.

Acest răsfăț furios al oficialilor aleși și numiți este unul dintre motivele pentru care politica a ajuns, la grămadă, refuzată de cetățeni și preluată de mișcările populiste din întreaga Europă.

Actuala poziție în stat a politicianului PNL sponsorizat de Qatar

Când Bușoi a primit cadoul de la Qatar, el era europarlamentar și era președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, cea care participă la baza legiferării din domeniul energiei. Europarlamentarul PNL nu a declarat aceste călătorii, așa cum îi cereau regulile.

Cazul Bușoi a apărut în momentul scandalului Qatargate. Mai mulți oficiali aleși și angajați ai PE au fost cercetați pentru că au primit bani de la statul din Peninsula Arabică. Totul s-a derulat pe fundalul intereselor majore ale guvernului de la Doha legate de gazul lichefiat pe care vrea să-l vândă în Europa în momentul crizei energetice.

Unde este acum secretar de stat Cristian Bușoi? La Ministerul Energiei. Cu ce se ocupă el aici? Cu relațiile internaționale. E cel mai potrivit.