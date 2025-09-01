PNL vorbește despre o posibilă ieșire de la guvernare, la o zi după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „Viitorul este incert”

Ilie Bolojan refuză „să mintă”, iar reforma administrației locale „nu este praf în ochi”, susține PNL, luni, într-un mesaj, transmis la o zi după ce liderii coaliției nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală, iar premierul a amenințat cu demisia.

„Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea efectivă de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus în presă”, a transmis PNL, luni, pe pagina sa de Facebook, publicând un mesaj al prim-vicepreședintelui său, Ciprian Ciucu.

PNL explică faptul că o primărie sau un consiliu județean are un plafon maxim de posturi, în funcție de numărul de locuitori. „Cumulat, la nivel național vorbim de 180.000 de posturi, rotunjit”.

„Sunt primării/consilii județene care nu și-au construit organigramele la plafonul maxim. Astfel, astăzi, numărul total de posturi stabilite prin organigramele autorităților locale este de 158.500 de posturi, rotunjit”, susține PNL.

„Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite. Concluzie: o reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație. S-ar referi la posturi care nici măcar nu au fost înființate/ocupate”, a transmis PNL.

De asemenea, liberalii atrag atenția că „nu toate posturile din organigrame sunt ocupate”.

„Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, rotunjit. Raportat la punctul 1, la plafonul maxim, acestea reprezintă 68%. Asta înseamnă o diferență de 32%, în medie. Concluzie: reducerea efectivă de personal în administrațiile locale are efecte de la o scădere de 30% a plafonului maxim. Pe scurt: dacă agreăm să scădem POSTURILE OCUPATE cu cca. 10%, plafonul maxim trebuie scăzut cu 40%. În valori nominale, vorbim de un impact de cca. 13.100 de posturi ocupate reduse”, transmite sursa citată.

PNL mai spune că o reudcere cu 40-45%, raportată la plafonul maxim legal, nu la posturile ocupate, asigură un impact cât de cât rezonabil, iar fondurile vor merge la reluarea investițiilor.

„Având în vedere că fiecare unitate administrativă și-a stabilit organigrama independent, inclusiv posturile ocupate, efectele posibilei reduceri cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administrație la alta. Într-o bună parte dintre primării (50%, estimativ) NU VOR AVEA LOC reduceri de personal. În celelalte, reducerea de personal ar putea fi între 1–2% și 20%”, potrivit PNL.

Liberalii explică că la o reducere a plafonului de bază cu 25%, niciun post ocupat nu este restructurat, iar la o reducere de 40% din plafonul maxim legal, cât a propus PNL, cca. 10% din posturi vor fi restructurate (coaliția își asumase 20%), iar în valori nominale, este vorba despre cca. 13.000 de posturi ocupate.

„Viitorul este incert”

„Este un moment de evaluare pentru fiecare primărie care ar trebui să facă reduceri, comparativ cu primăriile din localități asemănătoare unde personalul este dimensionat corect. Ceea ce a propus Ilie Bolojan este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta”, transmite PNL, care conchide:

„Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”.

Reacția PNL vine după ce liderii PSD, PNL, USR, UDMR nu au reușit să ajungă la un acord pe pachetul de măsuri care vizează tăierile din administrația locală nici duminică. Mărul discordiei îl reprezintă procentul posturilor care să fie tăiate – respectiv posturi ocupate și neocupate. În ședința de cinci ore, premierul Bolojan a vorbit inclusiv despre o demisie.

Săptămâna trecută, liderii coaliției au căzut de acord ca 40.000 de posturi să fie reduse din administrația locală, adică 25%, însă, vineri, când a fost dezbătut iar pachetul s-a ajuns la alte scenarii.

Bolojan a vrut să taie mai mult decât stabilise deja în coaliție

Potrivit unor surse din PSD, premierul a obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă.

Așa că a propus varianta unei reduceri de 45% din numărul total de posturi, ocupate și neocupate, ceea ce a stârnit nemulțumire în coaliție. Despre acest scenariu a mai scris anterior și Digi24, precum și TVR Info.

Liberalii susțin, însă, acum că varianta propusă de ei este 40% dintre posturi – din totalul de posturi, adică și ocupate și neocupate. Ei punctează că asta ar însemna o reducere de 10% din posturile deja ocupate, adică concedierea a aproximativ 13.000 de angajați.

Cu aceste discuții s-a ajuns în ședința de duminică. Când, potrivit surselor HotNews, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că, în acest moment, există 177.000 de posturi în administrația locală, iar premierul Bolojan a spus că 68% dintre posturi sunt ocupate – adică aproximativ 120.000 de posturi ocupate.

Liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia

În timpul discuțiilor, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, au confirmat surse din PNL și USR pentru HotNews.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea.