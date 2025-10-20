Polemică pe rețelele de socializare după marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”. „Un marș confiscat, un mesaj deturnat” / Ce spun organizatorii

Peste 12.000 de oameni au participat la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!” din București, iar manifestații au avut loc și în alte orașe din țară, unde oamenii au vrut să atragă atenția asupra cazurilor de femicid și violenței de gen. În urma evenimentului, au apărut acuzații că mesajul principal a fost deturnat, prin prezența unor cauze considerate „paralele”. „Fiecare e liber să participe la un protest public așa cum consideră”, spun organizatorii marșului, pentru HotNews.

Pancarte cu mesaje precum „Femicidul e simptomul, capitalismul e cauza”, „Unitatea luptelor împotriva capitalismului”, dar și steaguri ale Palestinei, afișate la marșul pentru Siguranța Femeilor, au atras atenția și au provocat reacții puternice pe rețelele de socializare.

Ioana Cărtărescu Petrică a scris pe Facebook că, deși s-a bucurat „să vadă multă lume de toate felurile și toate vârstele” la eveniment, „un marș care defilează sub steagurile altei cauze e un marș confiscat”.

„Un mesaj deturnat”

„Un marș la care se scandează la portavoce pentru o altă cauză nelegată de problema de față e un mesaj deturnat. Nu are importanță dacă participanții sunt de acord cu cealaltă cauză sau nu. Și nici în ce constă ea. Când ai o mulțime de drapeluri, unele foarte mari, exclusiv dedicate altui eveniment decât siguranței femeilor din România, distragi atenția dinspre problema aici de față și ești din alt film. Și obligi și pe ceilalți fie asimilați, vor-nu-vor, cauzei tale independente de acțiunea în desfășurare. Și parcă era vorba că ințelegem valoarea consimtământului”, a scris tânăra care conduce ONG-ul „Fiecare Contează”.

„Vreau să îmi pot alege problemele pentru care ies în stradă, nu să fiu cooptată ‘la pachet’ pentru ce li se mai pare organizatorilor de cuviință”, a adăugat autoarea postării.

Într-un mesaj mai dur, Andrei Caramitru a acuzat o „preluare de către extrema stângă marxistă”: „(…) În spate e Rusia și zâmbetul hâd al lui Putin și canalul și gulagul și rachetele și bombele. Să fie extrem de clar asta”.

Critica la adresa capitalismului și limitele dezbaterii publice

Sociologul Vlad Adamescu, care a participat și el la marș, a comentat că reacțiile ostile față de mesajele anti-capitaliste arată o lipsă de deschidere spre dezbatere.

„Nu știu dacă amestecarea cauzelor e de ajutor în acest moment în România sau nu, dar voiam să comentez un alt aspect: asumpția imediată că critica la adresa capitalismului înseamnă, automat, dorința de comunism, eventual în varianta lui ceaușistă, cum sugerează și Caramitru în postarea din screenshot”, a scris el.

Adamescu a explicat că există „varietăți ale capitalismului” și că România ar trebui să evolueze „de la capitalismul sălbatic la un capitalism cu față umană”, cu mai multe protecții sociale și o distribuție mai echitabilă a resurselor.

„Capitalismul nu e cauza, ci decorul”

Totodată, antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a criticat ceea ce a numit „confuzia protestului” și amestecarea temelor sociale cu cele ideologice.

Mesaje afișate la marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” din București. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

„Nu vă supărați pe mine, dar ce sunt aceste mesaje, prezentate ieri la protestul ‘Împreună pentru siguranța femeilor’? În prima imagine nu e un mesaj întâmplător. E un banner pregătit din timp, pe care scrie ‘Unitatea luptelor împotriva capitalismului’, alături de pancarte cu ‘Femicidul e simptomul, capitalismul e cauza’, iar printre ele, steaguri ale Palestinei”, a scris Moraru.

El a explicat că ideea potrivit căreia sistemul capitalist ar fi cauza violenței împotriva femeilor provine dintr-o ramură a feminismului marxist, care vede femeia „dublu exploatată – acasă, ca muncitor neplătit, și în societate, ca forță de muncă ieftină”. Moraru spune însă că această abordare „riscă să piardă din vedere realitatea concretă” a violenței domestice din România.

„România are anual zeci de cazuri de femei ucise de parteneri, iar femicidul e real, dureros și, din păcate, banalizat de o cultură a nepăsării. Dar între a cere protecție și dreptate și a transforma tragedia într-o bătălie ideologică globală e o diferență uriașă. Capitalismul nu e cauza, ci decorul! Adevărata cauză a femicidului nu e sistemul economic, ci mentalitatea care valorizează puterea și controlul asupra femeii”, a subliniat el.

Cum răspund organizatorii

În replică, Andreea Rusu, directoarea executivă a Centrului FILIA, una dintre organizațiile membre ale Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor (Rețeaua VIF), rețeaua care coordonează anual marșul, a declarat pentru HotNews că tema evenimentului a fost comunicată clar și constant.

„Centrul FILIA a comunicat foarte clar tema principală a marșului: prevenirea femicidelor. De asemenea, cerințele noastre au fost foarte clare, printre care incriminarea căsătoriilor forțate și introducerea educației pentru egalitatea de gen în școli.”

„Este o reacție disproporționată”

Rusu afirmă că numărul participanților a crescut în fiecare an, iar odată cu extinderea evenimentului, apar și grupuri care se alătură cu mesaje proprii. Ea consideră că reacțiile apărute în mediul online sunt disproporționate:

„Este o reacție disproporționată, pentru că acel grup era unul foarte mic, spre deosebire de imensitatea marșului. Vorbim de un marș de 12.000 de persoane, în care maximum 5% aveau astfel de pancarte. Trăind într-o democrație, fiecare e liber să participe la un protest public așa cum consideră și să-și reprezinte propriile mesaje”, a explicat directoarea executivă a Centrului FILIA.

Andreea Rusu mai precizează că Centrul Filia nu a avut o poziție anticapitalistă și că mesajele diferite au fost asumate individual. „Fiecare persoană care a participat acolo cu un mesaj pe care l-a considerat de cuviință a făcut-o pe cont propriu, fie ca persoană fizică, fie ca parte din anumite grupuri informale.”

„Cred sincer că este loc pentru toată lumea”

În legătură cu prezența steagurilor pro-Palestina, Rusu afirmă că nu este vorba de o situație nouă: „Grupurile pro-Palestina participă, de foarte mulți ani, la proteste care au legătură cu drepturile omului. Centrul FILIA a avut mereu o poziție clară în ceea ce privește genocidul din Gaza. Cu toate acestea, marșul din acest an a fost, fără echivoc, despre prevenirea femicidelor, lucru pe care l-am anunțat public și în conversațiile cu alți activiști.”

„Cred sincer că este loc pentru toată lumea, în spațiul public, pentru toate tipurile de opinii. Cred că nu ne ajută la nimic să ne arătăm cu degetul și să ne certăm unii cu ceilalți. Poziția noastră a fost și rămâne una foarte clară: marșul a fost despre prevenirea femicidelor, așa cum am anunțat. Marșul a avut loc în mai multe localități din România, nu doar la București, și sperăm ca pe viitor să crească sub o cauză comună, cum a fost în acest an, prevenirea femicidelor. Ne-am dorit foarte mult ca toți participanții să fim uniți sub mesaje clare împotriva violenței”, a mai spus directoarea Centrului Filia.