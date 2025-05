Jurnalistul care a fotografiat comemorarea lui Zelea Codreanu, în urmă cu șase luni, spune că a fost vizat acum de percheziții. „M-am trezit cu trei polițiști la ușă”

Fotojurnalistul Andrei Pungovshi este cel care în decembrie 2024 a dezvăluit în Scena9 cum liderul legionar „Corneliu Zelea Codreanu a fost comemorat cu salutul nazist în prag de alegeri”. Miercuri, el a fost vizat de o percheziție domiciliară în dosarul deschis după comemorarea de la Tâncăbești din 30 noiembrie 2024.

„Azi dimineață m-am trezit cu trei polițiști la ușă, cu mandat de percheziție emis de Judecătoria Buftea”, anunță Pungovschi pe Facebook. Motivul: refuzul de a preda autorităților munca de documentare făcută pentru articolul din Scena9.

HotNews a solicitat un punct de vedere Poliției Române pe care îl vom publica atunci când îl vom primi.

Fotograful explică că, după ce a fotografiat comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești, Poliția i-a cerut fotografiile pentru a identifica participanții. El a refuzat să să le dea fotografiile pe motiv că „treaba jurnaliștilor nu este să facă munca autorităților, ci să documenteze subiectele pe care le consideră importante”.

„Este o ipocrizie din partea statului român să ceară imagini de la jurnaliști, în condițiile în care pe toata durata evenimentului au fost de față câteva echipaje de poliție și jandarmerie”, explică jurnalistul.

„O ipocrizie din partea statului”

„I-am refuzat, din două motive. În primul rând, treaba jurnaliștilor nu este să facă munca autorităților, ci să documenteze subiectele pe care le consideră importante. A doua la mână, este o ipocrizie din partea statului român să ceară imagini de la jurnaliști, în condițiile în care pe toata durata evenimentului au fost de față câteva echipaje de poliție și jandarmerie. Inclusiv când unii dintre participanți au făcut în mod repetat salutul nazist. Mai mult, astfel de comemorări, lansări și evenimente cu tematică legionară se întâmplă de mulți ani sub ochii instituțiilor”, arată postarea jurnalistului.

În urma perchezițiile, el a fost obligat de legă să predea fotografiile, lucru pe care l-a făcut.

„Dacă era ilegal, de ce nu i-au oprit pe cei care au executat salutul nazist sub ochii polițiștilor? Manifestarea de la Tâncăbești are loc în fiecare an de multă vreme. Mi s-a spus că nu e treaba departamentului lor ce au făcut colegii din alt departament. Dacă era legal, de ce se anchetează și de ce s-au autosesizat acum? Mi s-a spus spus că informația a apărut în presă și opinia publică o cere. Au mai fost oameni care au filmat, cu telefoane și aparate foto, la eveniment, de ce au venit doar la mine la ușă? Aici mi-au răspuns cu o întrebare. Cine a mai fost? Le-am zis, din nou, că asta nu e treaba mea. Treaba jurnaliștilor este să informeze corect publicul. E nevoie, probabil, de încă un mandat”, spune Andrei Pungovschi la finalul postării.

Comemorarea de la Tâncăbești

Publicația Scena 9 a publicat în decembrie 2024 un reportaj de la eveniment, care conținea și fotografiile realizate de Andrei Pungovschi, unde Zelea Codreanu a fost comemorat cu slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege.

Potrivit sursei citate, comemorarea liderului legionar are loc în fiecare an, încă din anii ’90, când participa chiar nepotul lui Codreanu. În prezent, este organizată de liderii Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, numită după numele unui fost membru al Frăției de Cruce, organizația de tineret a legionarilor și fost deținut politic sub regimul lui Antonescu. De asemenea, Ion Gavrilă Ogoranu a făcut parte și din rezistența anticomunistă din munții Făgăraș.