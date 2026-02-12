Percheziții la sediul Comisiei Europene din cauza unor tranzacții imobiliare suspecte. Ancheta, desfășurată de Parchetul European condus de Laura Kovesi

Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la birourile Comisiei Europene, în legătură cu posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare, relatează Financial Times și AFP, citând surse familiarizate cu ancheta.

Potrivit FT, investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kovesi și vizează 23 de clădiri care au fost achiziționate în 2024 de fondul suveran belgian de investiții, SFPIM, pentru suma de 900 de milioane de euro. La momentul respectiv, Comisia a declarat că vânzarea a fost realizată prin procedură de licitație, în conformitate cu reglementările financiare ale Uniunii Europene”.

„Comisia va coopera pe deplin cu EPPO și cu autoritățile belgiene competente (…), furnizând toate informațiile și asistența necesare pentru o anchetă amănunțită și independentă”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de La Libre Belgique.

Publicația belgiană citează o sursă apropiată de anchetă care afirmă că perchezițiile au fost efectuate de poliție joi dimineață.

Parchetul European s-a limitat la a face referire într-un comunicat la „strângerea de probe” ca parte a unei anchete în curs.

Ce tranzacție vizează perchezițiile efectuate de poliția belgiană la instrucțiunile procurorilor europeni

Având în vedere dezvoltarea muncii la distanță în timpul pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană și-a anunțat în 2024 intenția de a renunța la aproximativ 25% din spațiul său de birouri până în 2030.

Se ajunsese la un acord pentru vânzarea către statul belgian a 23 de clădiri, destinate găzduirii de locuințe, afaceri sau magazine, acest proiect răspunzând totodată dorinței autorităților belgiene de a transforma cartierul european al Bruxelles-ului.

Pe 29 aprilie 2024, Comisia și statul belgian au anunțat împreună „finalizarea unui acord” în baza căruia Societatea Federală de Holding și Investiții (SFPIM) va deveni proprietara acestor clădiri înainte de a le transfera, la rândul lor, către dezvoltatori.

EPPO a efectuat percheziții și la Serviciul Diplomatic al UE

Noile percheziții la sediul Comisiei Europene au avut loc după ce în decembrie autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați.

Perchezițiile, efectuate la cererea EPPO și aprobate de poliția belgiană, au avut loc la sediul SEAE din Bruxelles, în clădiri ale Colegiului Europei din Bruges și în locuințe private, potrivit unui comunicat al Parchetului European.

SEAE este ramura de politică externă a Uniunii Europene și a fost condus până în 2019 de Federica Mogherini, fosta vicepreședintă a Comisiei Europene. Ea este din 2020 rector al Colegiului Europei, instituție de formare pentru viitorii funcționari europeni.

Autoritățile belgiene investighează Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program pentru diplomați din statele membre aflați la început de carieră, gestionat de Colegiul Europei și condus de Mogherini din august 2022.

EPPO a declarat că are „suspiciuni serioase” că regulile privind „concurența loială” au fost încălcate atunci când SEAE a atribuit Colegiului Europei contractul pentru înființarea academiei diplomatice. Ancheta se concentrează asupra posibilității ca instituția să fi fost informată în prealabil despre criteriile de selecție ale procedurii de achiziție, înainte ca anunțul oficial să fie publicat.