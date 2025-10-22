Poliția s-a sesizat din oficiu în cazul lui Artan, solistul de la Timpuri Noi, care a recunoscut, în urma acuzațiilor, că a sărutat fără consimțământ o adolescentă

Poliția Capitalei a vorbit miercuri despre cazul lui Adrian Pleșca, cunoscut ca „Artan”, fără să îl menționeze explicit pe fostul solist și fondator al trupei Timpuri Noi, și a anunțat că până la acest moment „nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”.

Într-o postare devenită virală pe rețelele sociale, mama unei fete de 18 ani îl acuză pe Artan că i-a „hărțuit” fiica la un eveniment dintr-un local din București și apoi a mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”.

„Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt și a condițiilor în care ar fi avut loc incidentul. La acest moment, nu a fost formulată nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate”, a declarat Poliția Capitalei, miercuri, într-un comunicat de presă.

Instituția a spus că „va continua să monitorizeze cu atenție situația și să întreprindă toate demersurile legale necesare”.

„Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau a fost victima unei fapte de natură penală este încurajată să se adreseze de îndată celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112, pentru ca autoritățile să poată interveni prompt și să dispună măsurile legale necesare”, se mai arată în comunicat.

Poliția Capitalei a făcut și câteva „recomandări preventive”:

Nu ezitați să semnalați comportamente inadecvate sau agresive, chiar dacă nu sunteți victima directă;

Dacă vă simțiți în pericol într-un spațiu public sau privat, căutați sprijin imediat (de la personalul locației, de la apropiați sau de la autorități);

Încurajăm persoanele afectate să păstreze eventuale probe audio-video sau martori care pot sprijini stabilirea adevărului;

Sesizarea autorităților este esențială pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte și pentru a asigura un spațiu public sigur pentru toți cetățenii.

Artan: „Am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată”

Adrian Pleșca, cunoscut ca Artan, a fost contactat de HotNews pentru a comenta acuzațiile din mediul online și a spus că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, motivând „că o vedeam mai așa, mai îngândurată”.

„Fata cea tânără și drăguță pe care am pupat-o că o vedeam mai așa, mai îngândurată… Avea emoții. Era o întâlnire de poezie și de muzică. Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”, a declarat Artan.

Întrebat dacă o cunoștea pe fata respectivă și dacă ea i-a dat voie să o sărute, artistul a răspuns: „Nu o cunoșteam pe fată. Mi-am dat seama că nu (n.red.: a avut consimțământ) și atunci am renunțat. Dacă nu vă convine ceva, eu cu tot ce am putut să vă ajut, v-am ajutat”.

