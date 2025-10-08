Politicieni și vedete, reacții critice la măsurile luate pentru codul roșu: „Statul strigă «lupul» de atâtea ori” / Ce spun Mîndruță, Piperea și Ghinea

Capitala și alte cinci județe sunt, la acest moment, sub atenționare de cod roșu. Atenționarea meteo, care a intrat în vigoare de marți seară, a fost criticată de mai multe voci din societatea românească.

Jurnalistul Lucian Mîndruță critică administrațiile meteorologice că nu au retras atenționările de vreme severă marți după-amiază când „unii se panicau și cumpărau apă și hârtie igienică, iar autoritățile închideau școli și facultăți, prognozele s-au îmbunătățit un pic”.

„Sunt două abordări aici: una spune că trebuia să rămână în funcțiune, ca să ne păstrăm vigilența. A doua spune că, da, ar fi trebuit ridicate sau măcar modificate. Și asta dintr-un motiv simplu: pentru a păstra credibilitatea instituțiilor statului. Și, în vremurile astea, pentru a lupta cu încă vreo zece teorii ale conspirației care deja zburdă pe social media”, a scris Mîndruță într-o postare pe Facebook.

„Mă bucur că Arafat a recunoscut azi dimineață că nu s-a întâmplat nimic grav peste noapte. Mulți alții, ca să nu pice de fraieri, caută acum bălți mai mari să le pozeze și trag de cele câteva viituri din Constanța, ca să justifice panica de ieri”, a mai adăugat el.

Și jurnalista Andreea Esca a criticat modul în care autoritățile române au tratat atenționarea meteo valabilă pentru Capitală și alte cinci județe.

„Treaba instituțiilor este să știe, că în România, asta e o ploicică!!!! Să nu mai dea date și alerte ca pentru o țară unde nu s-a văzut apa venind din cer. Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice și aștept scuze, de la toate INMH urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor. Iar ziua asta de stat acasa… nu vreau să aflu cât costă economia”, a scris, pe Facebook, prezentatoarea principală a știrilor ProTV.

„Cât costă îndemnul statului la o zi de nemuncă de frica ploii?”

Prezentatorul TV Dan Negru a scris pe Facebook că statul român a răspândit panica prin deciziile pe care le-a luat privind ciclonul Barbara. „Canalizările subdimensionate nu-s ciclon”, a spus Negru.

„Într-o țară cu economia praf, cât costă îndemnul statului la o zi de nemuncă de frica ploii? Canalizările subdimensionate nu-s ciclon (kyklos). Prezentatorii tv, jurnaliștii de la sursele oficiale ar fi trebuit să știe asta! În țările civilizate, răspândirea panicii e sancționată prin lege. La noi, statul e cel mai bun răspândac de panică. Care o fi interesul?”, a scris Dan Negru.

„Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul? Pentru că încrederea e ca o gumă de șters – se face tot mai mică după fiecare greșeală”, a mai scris el.

Piperea invocă un reflex ca-n pandemie

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a scris pe Facebook că atenționările meteo au adus „umpic dă reiting, a mai scos odată capul în lume Arahat, ca să joace rolul lui Petrică (din povestea farsorului și a lupului și a satului care nu l-a mai crezut când a venit lupu’, care l-a mâncat pă Petrică), iar super-market-urile au făcut mari volume de vânzări, cam ca pă vremea plandemiei”.

Parlamentarul USR Cristian Ghinea sugerează, într-o postare pe Facebook, că deciziile luate la nivelul Bucureștiului sunt o „operațiune” de „«hai să-l ventilăm pe la TV pe băiatul ăsta de vrem să rămână primar USL la Bucureşti»”. El se referă la primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Aşa că băiatul cu freză fixă de îl vor PSD şi aripa Thuma anti-Bolojan din PNL primar a fost aseară la toate televiziunile USL pe post de Gigel Viteazu. Acum a dispărut. Știu că pare absurd, dar e adevărat, de asta au stat copiii acasă. Eu nu vorbesc fără info, remember că aici ați citit prima dată de multe aberații USL, când pe TV-uri rula tot regimul hibrid full speed”, a conchis Ghinea.

Ce spune șeful DSU despre reacțiile critice

Pe lângă postările critice ale personalităților publice, s-a viralizat și o postare pe rețelele de socializare, ironizând tonul apocaliptic al televiziunilor și reacțiile alarmiste ale autorităților.

În replică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, că populația trebuie să fie atentă la indicațiile date de autorități.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă”, a declarat Arafat.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios”.

Cod roșu în București și cinci județe

Mare parte din țară se află miercuri dimineață sub avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite la munte, cel puțin până miercuri seară. Cea mai severă vreme, cauzată de ciclonul Barbara, a fost prognozată pentru București și cinci județe, care sunt sub atenționare cod roșu de aseară la 21 până astăzi la ora 15.

Șefa ANM, Elena Mateescu, a declarat, miercuri dimineață, la Digi24, că avertizările cod roșu rămân în vigoare până la ora 15.00, așa cum s-a estimat inițial. Ea a subliniat că cele mai mari cantități de apă s-au înregistrat în județul Constanța, unde este și cea mai dificilă situație din cauza viiturilor și a vântului puternic.

CITEȘTE ȘI

Efectele ciclonului Barbara. Cod roșu în București și cinci județe, zeci de intervenții ale pompierilor, mașini lovite în mers sau luate de viitură. Școlile sunt închise