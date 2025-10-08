Postare virală după emiterea codului roșu, critici pentru autorități. Replica lui Raed Arafat: „Situațiile grave pot apărea în orice moment”

După emiterea codului roșu de ploi abundente pentru municipiul București și mai multe județe din sud-estul țării, o postare de pe rețelele de socializare a devenit virală, ironizând tonul apocaliptic al televiziunilor și reacțiile alarmiste ale autorităților.

„Nu vine Potopul lui Noe și nici Sfârșitul Lumii…”, începe mesajul, publicat pe pagina de Facebook Climatologie si Prognoze globale, care a fost distribuit de mii de utilizatori.

În postare este criticat „spectacolul grotesc” făcut de unele posturi TV și de instituții care „brusc vor să demonstreze cât de utile sunt”, susținând că fenomenele anunțate sunt serioase, dar nu catastrofale.

Codul roșu a avut un efect în cascadă, potrivit postării, dar „nu este vina meteorologilor, întrucât există norme stricte pentru emiterea codurilor și totodată există urmări legale după acest cod”.

În postare se explică faptul că valorile prognozate, de până la 140 de litri pe metru pătrat, sunt de aproximativ patru ori peste media lunii octombrie, însă nu ar trebui să provoace panică, întrucât vin după o perioadă secetoasă și nu vor cădea toate odată.

„Contextul nu este o situație de urgență, iar informarea populației se putea face prin canale media, nu printr-un nou RO-ALERT emis degeaba”, se arată în mesaj.

Autorul atrage atenția și asupra problemelor locale recurente, precum străzile care se transformă în „piscine” la fiecare ploaie serioasă, dar subliniază că nu există risc de viituri majore, deoarece ploile se produc în zone de câmpie.

„Am publicat acest articol deoarece consideram că s-a ajuns la panică, în loc să se explice fenomenele care urmează”, se încheie postarea devenită virală.

Replica lui Arafat

În replică, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, la Digi 24, că populația trebuie să fie atentă la indicațiile date de autorități.

„Există o postare virală pe Facebook care critică măsurile autorităților și susține că, de fapt, nu ar fi nicio problemă. Rugămintea noastră către populație este ca oamenii să se informeze doar din site-urile oficiale și să urmărească recomandările autorităților, pentru că situațiile grave pot apărea în orice moment. Codurile portocalii se pot transforma în cod roșu, iar dacă se emit mesaje cu recomandări, rugăm populația să fie atentă”, a declarat Arafat.

El a insistat că toate avertizările venite de la meteorologi trebuie luate în considerație.

„Și codul portocaliu reprezintă un risc — diferă doar cantitățile de apă, asta este diferența față de codul roșu. Dar este periculos și poate fi actualizat prin avertizări nowcasting. Trebuie luat în serios.”

Arafat a mai precizat că „dacă Administrația Națională de Meteorologie are actualizări sau modificări privind codurile în vigoare, ne vor informa. Deocamdată nu avem schimbări față de avertizările emise.”

Cod roșu în București și cinci județe

ANM nu a emis noi avertizări de vreme rea. Bucureștiul și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov se află până la ora 15 sub cod roșu de ploi abundente.

Potrivit celui mai recent bilanț DSU, vremea neavorabilă a afectat 64 localități din 20 județe și municipiul București.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din județul Constanța.

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe DN 1, în Otopeni, și este temporar afectată pe DN 6 în județul Caraș-Severin, dar DJ 224 din județul Constanța.

În județul Constanța, două mașini au fost surprinse de viitură, iar pompierii au lsavat trei persoane care au așteptat ajutor pe plafonul autoturismelor.

17 localități din 4 județe, Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea, nu au curent electric, în total fiind afectați peste 13.000 de consumatori.

În București și Ilfov, zeci de mașini au fost avariate de copaci doborâți.