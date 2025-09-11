Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica anti-LGBTQ+ în timpul alegerilor / Intensificarea discriminării, mână în mână cu ascensiunea autoritarismului

Pe măsură ce vizibilitatea persoanelor LGBTQ+ a crescut în multe țări în ultimul deceniu, a crescut și reacția negativă din partea segmentelor conservatoare ale societății. În multe cazuri, reacția e alimentată de activiști și politicieni de extremă dreapta, potrivit unui studiu realizat în 60 de țări și în UE, citat de The Guardian.

Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica homofobă sau transfobă în timpul alegerilor de anul trecut, de la descrierea identității LGBTQ+ ca o amenințare străină până la condamnarea „ideologiei de gen”, arată un raport al Outright International, o organizație non-guvernamentală internațională care militează pentru egalitatea persoanelor LGBTQ+.

Pe de altă parte, grupul pentru drepturile omului constată că în unele țări s-au înregistrat și progrese în ceea ce privește reprezentarea LGBTQ+.

Persoane care s-au declarat deschis homosexuale, bisexuale și trans au candidat la funcții publice în cel puțin 36 de țări, inclusiv pentru prima dată în Botswana, Namibia și România – deși fără succes – potrivit raportului Outright International. De asemenea, numărul oficialilor aleși LGBTQ+ s-a dublat, ajungând la cel puțin 233 în Brazilia.

Reacția negativă în creștere față de persoanelor LGBTQ+ este alimentată în multe cazuri de activiști și politicieni de extremă dreapta care folosesc persoanele gay și transgender ca țapi ispășitori pentru alte probleme, mai arată raportul citat de The Guardian.

Există o „militarizare a urii” în creștere, a declarat Alberto de Belaúnde, director la Outright International.

„Dacă vorbești cu un politician din Peru… sau Ungaria sau Marea Britanie, începi să observi tendințe comune și îți dai seama că este vorba de un efort global, coordonat și din ce în ce mai bine finanțat de a deaprecia persoanele LGBTIQ”, a spus el.

Discursuri pline de ură și mulți bani pentru reclame anti-LGBTQ+

Candidații LGBTQ+ la funcții publice au fost supuși unor discursuri pline de ură online din partea oponenților electorali și a susținătorilor acestora în El Salvador, Finlanda, Pakistan și SUA, unde Sarah McBride a fost aleasă ca primul membru transgender al Camerei Reprezentanților.

În timpul alegerilor din 2024 din SUA, campaniile republicane au cheltuit 200 de milioane de dolari pe reclame anti-transgender la televiziunea națională (fără a include televiziunea prin cablu sau streaming), potrivit datelor firmei de monitorizare a reclamelor AdImpact.

În campania pentru alegerile parlamentare din fosta republică sovietică Georgia, din octombrie 2024, partidul de guvernământ Georgian Dream a afirmat că activiștii LGBTQ+ erau „agenți străini” ai Occidentului, care doreau să corupă „valorile tradiționale” ale țării.

Înaintea alegerilor europene din iunie 2024, în care partidele de extremă dreapta au obținut câștiguri importante, coaliția Fidesz-KDNP a prim-ministrului ungar Viktor Orban a afirmat că „elita de la Bruxelles și rețeaua Soros, îngrășate cu banii UE, duc un război ideologic: reeducarea copiilor noștri cu propagandă de gen”.

În Germania, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania s-a declarat împotriva tratării în mod egal a „altor forme de conviețuire decât cea dintre un bărbat și o femeie”.

În Indonezia, care a votat în februarie 2024, Comisia Națională pentru Drepturile Omului a condamnat rapoartele potrivit cărora politicienii au promis „eradicarea LGBT”. Și, deși toate cele trei partide principale din Pakistan au promis să respecte drepturile persoanelor transgender, candidații trans au raportat că au fost hărțuiți verbal atât în persoană, cât și online, în campania electorală pentru votul din februarie 2024.

Raportul Outright International a arătat că intensificarea discriminării împotriva minorităților a mers mână în mână cu ascensiunea autoritarismului: „În 2024, la fel ca în anii precedenți, comunitățile LGBTIQ și alte grupuri marginalizate au fost printre primele victime ale acestor atacuri antidemocratice”.