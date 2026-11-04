Polițiști reținuți și acuzați că au torturat protestatari în Serbia. „Au provocat durere mare și suferință severă”
Autoritățile sârbe au reținut nouă polițiști activi și un fost polițist, pe care îi acuză de folosirea excesivă a forței împotriva unor persoane reținute în timpul protestelor anticorupție de anul trecut, a anunțat Ministerul de interne al țării, citat de Reuters.
În Serbia au avut loc constant proteste antiguvernamentale după tragedia de la Novi Sad de pe 1 noiembrie 2024, când copertina de beton gării renovate din oraș s-a prăbușit și au murit 16 persoane.
Din mișcarea de protest a luat naștere Lista Studenților, care a obținut o victorie istorică în fața Partidului Progresist Sârb la alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie.
Acuzați că au intimidat și torturat protestatari
Ministerul a precizat într-un comunicat că suspecții făceau parte dintr-o unitate de elită. Potrivit comunicatului, aceștia au torturat și au intimidat mai multe persoane reținute în garajul complexului guvernamental din centrul Belgradului, în perioada 14-15 august 2025.
„Prin folosirea forței și a amenințărilor, au provocat durere mare și suferință severă unui număr mai mare de (…) persoane, cu intenția de a obține informații de la ele, intimidându-le și pedepsindu-le în mod ilegal”, se arată în comunicat.
Ministerul a făcut publice doar inițialele polițiștilor și ale fostului polițist în cauză.
Pe 1 noiembrie, autoritățile sârbe au anunțat că a fost reținut și șeful Direcției de poliție pentru investigații criminale, care a fost acuzat de grupurile de studenți de „brutalitate” din cauza modului în care a acționat poliția la manifestațiile din țară, potrivit AFP și DPA. Procurorul-șef de la Belgrad, Nenad Stefanovic, a negat duminică orice legătură între revendicările studenților și reținerea lui Marko Kricak.