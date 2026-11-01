Serbia comemorează doi ani de la tragedia de la Novi Sad, care a dus dus la căderea regimului Vucic

Mii de persoane s-au adunat duminică în ploaie la Novi Sad pentru a aduce un omagiu victimelor tragediei produse la 1 noiembrie 2024, când acoperișul gării din oraș s-a prăbușit și 16 persone și-au pierdut viața, incident care a declanșat o amplă mișcare de protest, condusă de studenți, care a culminat cu înfrângerea partidului lui Aleksandar Vucic la alegerile parlamentare, relatează AFP, conform Agerpres.

Pe fondul numeroaselor întrebări legate de renovarea gării, estimată la câteva milioane de euro, tragedia a declanșat unele dintre cele mai mari mișcări de protest pe care le-a cunoscut Serbia de la căderea liderului iugoslav Slobodan Miloșevici în 2000.

„Este dificil să te întorci în locul unde s-a întâmplat totul”, a declarat pentru AFP Dijana Hrka, al cărei fiu, Stefan, în vârstă de 27 de ani, și-a pierdut viața în urma prăbușirii acoperișului. „De fiecare dată este mai greu”, a adăugat ea.

În fața gării, au fost depuse inimioare purtând numele victimelor, în timp ce zeci de oameni au adus flori și au aprins lumânări.

„Emoțiile nu pot fi descrise. Cred că toți cei care vin astăzi aici vor simți o energie în care sunt amestecate emoții pozitive și negative”, a declarat în lacrimi Danijela, o rezidentă în vârstă de 50 de ani din Novi Sad.

Anul acesta, comemorarea are loc la o săptămână după rezultatele alegerilor legislative anticipate, mișcarea studențească, care a ieșit victorioasă, revenind în locul unde au izbucnit primele proteste.

Solicitările pentru o anchetă transparentă au scos sute de mii de oameni în stradă și au jucat un rol central în victoria electorală de duminică.

Lista susținută de studenți a obținut 140 din cele 250 de locuri în Adunarea Națională, suficiente pentru a guverna singură.

Biroul procurorului-șef al Serbiei a anunțat că va redeschide dosarul prăbușirii acoperișului gării din orașul Novi Sad.

Cazul Novi Sad este, potrivit cotidianului Danas, unul dintre principalele dosare de interes public care va fi reanalizat.

Experții și opinia publică atribuie incidentul de la Novi Sad corupției și incompetenței din interiorul guvernului Vucic. În cei aproape doi ani trecuți de la tragedie nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană în acest dosar.

Ministrul construcțiilor de la acea vreme, Goran Vesic, și mai mulți directori din compania feroviară sârbă au fost plasați pentru o vreme în arest preventiv.

Totuși, investigațiile realizate de Biroul procurorului public pentru infracționalitate organizată au fost obstrucționate și reprimate de procurorul-șef din Belgrad, Nenad Stevanovic.