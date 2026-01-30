Polițiști și membri ai pazei de coastă judecați în Italia pentru un naufragiu soldat cu aproape 100 de morți

Patru poliţişti italieni şi doi membri ai pazei de coastă sunt judecaţi începând de vineri de un tribunal din oraşul Crotone (sud-est), fiind acuzaţi că au intervenit prea târziu pentru salvarea unui vas cu migranţi în 2023, al cărui naufragiu s-a soldat cu cel puţin 94 de morţi, transmite AFP, citată de Agerpres.

Catastrofa survenită în largul coastei calabreze, în sudul Italiei, a declanşat un val de critici împotriva poziţiei intransigente a prim-ministrului Giorgia Meloni faţă de miile de migranţi care ajung pe mare în Italia în fiecare an plecând din nordul Africii.

Treizeci şi cinci de copii s-au aflat printre victimele naufragiului. Ambarcaţiunea a eşuat pe stânci în largul insulei turistice Cutro, pe 26 februarie 2023.

Un vas care s-a spart de stânci

Toţi inculpaţii au fost prezenţi vineri în prima zi a procesului deschis la Crotone. Ei sunt acuzaţi de omor involuntar şi de naufragiu „din neglijenţă”, o infracţiune prevăzută de codul penal italian.

Vasul supraîncărcat plecase din Turcia având la bord persoane originare din Afganistan, Iran, Pakistan şi Siria. În jur de 80 dintre ele au supravieţuit. Zeci de cadavre au fost aduse de ape pe plajă, dar autorităţile consideră că numărul victimelor ar putea fi mai mare, însă unele corpuri nu au fost găsite niciodată.

Acuzaţiile sunt legate de o operaţiune de căutare şi salvare care nu a avut loc, deşi autorităţile fuseseră informate despre prezenţa vasului de mai multe ore. Un avion al Frontex reperase ambarcaţiunea în dificultate puţin după ora 23.00, la 38 km de ţărm, şi o semnalase autorităţilor italiene.

Însă o navă trimisă ulterior s-a întors din drum din cauza vremii nefavorabile, iar vasul cu migranţi a sfârşit, patru ore mai târziu, prin a se sparge de stânci în apropierea plajei.

Procurorii acuză poliţia şi paza de coastă de comunicare deficitară şi inacţiune după ce ambarcaţiunea a fost considerată mai întâi ca justificând o operaţiune de poliţie maritimă. Vremea nefavorabilă şi deterioarea condiţiilor ar fi putut să conducă la reîncadrarea situaţiei ca operaţiune de căutare şi salvare, afirmă ei.

Oferta de sprijin a fost ignorată

Unul dintre inculpaţi „a ignorat oferta de asistenţă” a pazei de coastă, ale cărei nave sunt mai robuste, şi nu a supravegheat apropierea vasului, ceea ce a împiedicat orice ajutor pentru a-l ghida spre un port sigur.

ONG-uri de salvare a migranţilor, printre care SOS Humanity şi Mediterranea Saving Humans, s-au constituit în părţi civile. Ele consideră că tragedia ilustrează politica guvernului ultraconservator Meloni, care consideră ambarcaţiunile cu migranţi drept o problemă de ordine publică, mai degrabă decât una umanitară.

Într-o vizită la Cutro după tragedie, Meloni atribuise în mod clar responsabilitatea acesteia traficanţilor de persoane, anunţând sancţiuni mai severe împotriva lor. Doi bărbaţi – un turc şi un sirian – acuzaţi că au urcat în mod clandestin migranţii la bordul vasului au fost condamnaţi în 2024 la 20 de ani de închisoare.

Potrivit autorităţilor italiene, în jur de 60.000 de migranţi au debarcat pe coastele italiene anul trecut, o cifră similară celei din 2024, faţă de peste 157.000 în 2023, însă mulţi şi-au pierdut viaţa – cel puţin 1.340 în Mediterana centrală anul trecut – în tentativa de traversare.