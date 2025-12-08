Politolog, reacție după victoriile lui Ciucu și Ciolacu: Prima înfrângere majoră a președintelui Nicușor Dan

Nicușor Dan, după ce a votat la alegerile din București 2025. Peste 1,8 milioane de bucureșteni sunt chemați la urne, duminică, 7 decembrie, pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Politologul Cristian Preda a comentat rezultatele obținute de liberalul Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei și de social-democratul Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău.

Profesorul de ştiinţe politice sugerează că alegerile din acest sfârșit de an redesenează harta politică, iar victoriile punctate de PNL și PSD prin Ciucu și Ciolacu sunt o reușită pentru alianța care l-a susținut în luna mai pe Crin Antonescu la scrutinul prezidențial.

„Victoria lui Ciolacu la Buzău și a lui Ciucu la Capitală sunt o revanșă a taberei care-l susținea pe Crin Antonescu în turul 1 al prezidențialelor, împotriva lui N. Dan. E, de aceea, prima înfrângere majoră a președintelui. La șase luni de la preluarea mandatului, e penibil să pierzi în acest fel”, a comentat Preda, într-o reacție la cald pe site-ul Comunitatea Liberală.

În opinia politologului, strategia PSD în București a fost ratată, după ce a pariat pe Băluță odată ce partidul condus de Sorin Grindeanu a „impus partenerilor de la guvernare interdicția de a se coaliza”.

Preda a remarcat faptul că nu e clar dacă liderul PSD chiar a crezut în strategie sau doar a lăsat-o să se prăbușească. „PSD este, de mulți ani, un partid confuz”, a punctat Preda.

Pe de altă parte, politogul a pus un diagnostic sever: „USR e în criză”, subliniind că Dominic Fritz ar trebui să clarifice dacă dorește să rămână un partid de 10% sau tinde spre mai mult. „Vrea să aducă lângă el oameni noi, inclusiv personalități ale vieții publice, sau tinde spre cartelizarea cu celelalte forțe politice din patrulater?”, a mai spus Preda.

Cristian Preda. Foto: Inquam Photos / George Călin

Bazinul electoral al lui Nicușor Dan, fragmentat de Ana Ciceală

Profesorul de științe politice a subliniat în analiza sa că Ana Ciceală, susținută de SENS, a contribuit la fragmentarea electoratului lui Nicușor Dan în trei și a înclinat balanța „foarte clar” în favoarea lui Ciprian Ciucu.

Partidul lui George Simion a repetat schema de la prezidențiale, prin retragerile candidaților mai slabi pentru a întări favoritul din interior, mai apreciază Preda.

„Ca și acolo, AUR a ocupat locul al doilea. Dar nu în al doilea tur, pentru că nu există așa ceva la scrutinul pentru primărie, ci în primul. Cineva îmi spunea, zilele trecute, că singura situație în care PNL și PSD ar accepta revenirea la alegerea primarilor în două tururi ar fi fost alegerea Ancăi Alexandrescu. Poate că, de fapt, ar fi bine să nu fie așteptată o catastrofă de acest fel pentru a face un gest democratic elementar”, a mai spus politologul.

El a subliniat că atât Nicușor Dan, cât și Klaus Iohannis au normalizat ceea ce s-a întâmplat în campania electorală pentru alegerile parțiale: lipsa unei dezbateri față-n față, apreciind că este un „derapaj” de la democrație.

„Din motive diferite: Iohannis era arogant, N. Dan – doar precaut, sperând că-n felul acesta va avea mai multă influență post-electorală. Nu a obținut-o nici măcar după ce a devenit președinte”, a subliniat Preda.

În opinia lui Preda, care l-a susținut public pe candidatul USR, Cătălin Drulă, consideră că victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile de duminică va face „foarte dificilă” cooperarea între liberali și usriști, ceea ce ar fragmenta dreapta iar „PSD ar putea rămâne actorul politic cel mai influent”.