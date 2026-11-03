Polonia a lansat o operațiune specială de amploare la granița cu regiunea Kaliningrad a Rusiei. Mesajul lui Donald Tusk

Poliția, grănicerii și forțele armate din Polonia au lansat o operațiune de amploare la granița cu exclava rusă Kaliningrad, relatează marți agenția DPA, citată de Agerpres.

Marek Boron, șeful poliției poloneze, a declarat marți pentru postul de radio RMF FM că operațiunea a fost lansată după ce au fost primite informații că în zilele următoare ar putea avea loc acte de sabotaj la granița cu Kaliningrad.

„Trebuie să asigurăm securitatea cetățenilor care locuiesc acolo, dar și să protejăm infrastructura și să gestionăm orice situație care ar putea reprezenta o amenințare pentru populație”, a adăugat Boron.

El a precizat că forțele de poliție din regiunea de frontieră au fost întărite cu efective din alte zone ale țării.

GROM, unitatea de elită a armatei, a fost de asemenea desfășurată în zonă, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru ziarul Fakt.

Regiunea rusă Kaliningrad, situată între Polonia şi Lituania, Foto: Aleksey Shirmanov / Alamy / Profimedia

Premierul Poloniei spune că a fost informat la miezul nopții de activități suspecte

Premierul Donald Tusk a declarat marți că Polonia a dejucat o posibilă provocare în cursul nopții la granița cu enclava rusă Kaliningrad.

Potrivit șefului guvernului, serviciile de informații poloneze și aliate au avertizat de câteva săptămâni că ar putea avea loc „acte de diversiune sau provocări mai grave” la granița cu Rusia, inclusiv prin „intruziunea unor persoane înarmate pe teritoriul polonez”.

Tusk a declarat că a fost informat la miezul nopții despre activități considerate suspecte la această frontieră din nordul țării.

„Am mobilizat foarte rapid forțele și resursele necesare pe teren. Am reușit să prevenim tentativele de provocare, dacă aceasta a fost intenția”, a declarat el pentru presă.

„Desigur, nu vom putea niciodată confirma acest lucru complet”, a adăugat el.

Într-un document dezvăluit în premieră în luna septembrie de agenția Reuters, Moscova a avertizat NATO că ar fi pregătită să recurgă la arme nucleare dacă Alianța Nord-Atlantică ar încerca să taie Rusiei accesul la Kaliningrad, exclava sa de la Marea Baltică, situată între Polonia și Lituania.

În document, Rusia a acuzat alianța de o „conduită periculoasă și imprudentă”, despre care Moscova susține că presupune „riscuri ridicate de izbucnire a unui conflict armat direct”. Documentul afirma că, în cazul unei deflagrații, își rezervă posibilitatea „unor lovituri împotriva centrelor de luare a deciziilor din statele membre ale alianței chiar de la începutul conflictului”.

Îndemn la vigilență după suspiciunile de la granița cu Kaliningradul

Estimând că „tensiunea” și „escaladarea din partea Rusiei” ar putea persista, Tusk a cerut marți menținerea nivelului de vigilență în rândul forțelor de securitate pentru a preveni posibile operațiuni de sabotaj sau provocări.

Polonia are o frontieră de 232 de kilometri cu enclava Kaliningrad. Acest teritoriu rusesc puternic fortificat este situat între două state membre NATO, Polonia și Lituania, și supranumit „portavionul de nescufundat al Moscovei” în interiorul teritoriului NATO.

La începutul acestui an, în presa din SUA au apărut relatări, bazate pe rapoarte ale serviciilor de informații, care sugerau că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câțiva ani.

Scenariile posibile variază de la un atac cibernetic rusesc până la o incursiune de mică amploare, prin desfășurarea de militari în uniforme fără însemne într-o țară NATO.