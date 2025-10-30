Sari direct la conținut
Polonia a trimis avioane de vânătoare MiG-29 deasupra Mării Baltice, pentru a intercepta o aeronavă rusească de spionaj care zbura cu transponderul oprit

Avioane de vânătoare F-16 și MIG-29 ale Forțelor Aeriene Poloneze participă la un exercițiu militar al Forțelor Aeriene NATO, pe 12 octombrie 2022 în Lask, Polonia. Imagine ilustrativă. FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

Avioane de vânătoare poloneze MiG-29 au interceptat joi o aeronavă rusească de recunoaștere deasupra Mării Baltice, în al doilea incident de acest gen din cursul săptămânii, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Reuters.

Miercuri, armata poloneză anunțase că avioanele sale au interceptat, cu o zi înainte, un avion rus care efectua o misiune de recunoaștere în spațiul aerian internațional deasupra Mării Baltice.

„Astăzi, avioane MiG-29 au interceptat un avion rus de recunoaștere deasupra Mării Baltice”, a declarat Kosiniak-Kamysz, descriind incidentul ca fiind similar cu cel de marți.

Comandamentul operațional al armatei poloneze a descris ulterior incidentul, într-un comunicat publicat pe platforma de socializare X.

„Pe 30 octombrie 2025, înainte de ora 9.00, perechea de avioane de vânătoare MiG-29 ale Forțelor Aeriene (poloneze) aflate în serviciu au efectuat o nouă interceptare în această săptămână a unui avion de recunoaștere (Ilyushin) Il-20 al Federației Ruse care efectua un zbor deasupra Mării Baltice”, a precizat comandamentul.

„Aeronava, care zbura în spațiul aerian internațional fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit, a fost interceptată, identificată și escortată în afara zonei de responsabilitate. Nu a existat nicio încălcare a spațiului aerian polonez”, a mai transmis comandamentul operațional.

Ilyushin Il-20 (versiunea M) este un avion militar specializat în supraveghere, colectarea de informații (spionaj) și interceptarea semnalelor electronice ale inamicului. De asemenea, acest tip de aeronavă se ocupă de monitorizarea comunicațiilor, recunoașterea optică și transmiterea datelor colectate către unitățile de informații de la sol. Principala lui utilizare este obținerea de informații strategice și tactice despre pozițiile inamicului.

Mai devreme în cursul zilei, comandanții militari polonezi anunțaseră că forțele aeriene poloneze și aliate au desfășurat operațiuni din cauza unui nou atac aerian masiv al Federației Ruse asupra facilităților energetice din Ucraina. Forțele aeriene poloneze au ridicat avioane de vânătoare și o aeronavă de avertizare timpurie ca răspuns la atacul Rusiei cu aproximativ 50 de rachete și 650 de drone.

Țările din flancul estic al NATO sunt în stare de alertă maximă pentru posibile incursiuni în spațiul aerian încă din luna septembrie, când trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la câteva zile după ce peste 20 de drone ruse au intrat în spațiul aerian polonez.

