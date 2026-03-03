Polonia anunță că vrea o autonomie cât mai mare posibilă în domeniul armelor nucleare

Premierul polonez Donald Tusk, fotografiat pe 26 februarie 2026 într-o vizită la un centru de instrucție al forțelor armate, FOTO: Dominika Zarzycka / Zuma Press / Profimedia Images

Polonia dorește să fie autonomă în viitor în ceea ce privește descurajarea nucleară, a declarat marți prim-ministrul Donald Tusk, în contextul în care Europa încearcă să își consolideze capacitățile independent de Statele Unite, transmite Reuters.

Tusk a anunțat luni că Polonia poartă discuții cu Franța și cu un grup dintre cei mai apropiați aliați europeni ai săi privind un program de descurajare nucleară înaintată. El a reluat subiectul marți.

„Investim masiv în viitoarele centrale nucleare, iar Polonia nu va dori să fie pasivă atunci când vine vorba de securitatea nucleară în context militar”, a declarat prim-ministrul înaintea începerii ședinței guvernului de la Varșovia.

„Vom coopera cu aliații noștri… pe măsură ce capacitățile noastre vor crește, vom încerca să pregătim Polonia pentru a acționa autonom în această privință”, a subliniat el.

Tusk a mai spus că Polonia discută propunerea sa privind un sistem de descurajare nucleară înaintată cu Franța și că poartă de asemenea consultări cu țările care au fost invitate să participe la acest proiect alături de Varșovia.

„În martie va avea loc Summitul privind Energia Nucleară la Paris. Acolo voi avea, de asemenea, ocazia să discut despre acest subiect nu doar cu președintele Macron, ci și cu ceilalți parteneri europeni ai noștri”, a mai spus Donald Tusk.

Macron a reiterat invitația Franței privind extinderea „scutului” său nuclear în Europa

Comentariile lui Tusk vin la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a prezentat ceea ce el a numit o „implementare progresivă” a unei „strategii de descurajare nucleară înaintată”.

„Descurajarea înaintată pe care o propunem este un efort distinct, perfect complementar celui al NATO, atât din punct de vedere strategic, cât și tehnic”, a spus el într-un discurs de 45 de minute citat de Euronews. El a prezentat inițativa drept un nivel suplimentar de descurajare în Europa, și nu o alternativă la NATO.

Macron a declarat că Franța ar putea realiza „desfășurări circumstanțiale” ale unor capabilități strategice legate de descurajarea nucleară „în rândul aliaților noștri europeni”, începând cu exerciții comune.

Liderul francez a mai spus că opt țări europene sunt interesate de programul de „descurajare înaintată” al Franței și a insistat că această abordare va fi pusă în aplicare „în deplină transparență față de Statele Unite”.

Potrivit președintelui francez, aceste țări sunt Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

Franța a invitat țările europene să găzduiască avioane cu capabilități nucleare

Macron a mai afirmat că aceste state vor putea găzdui „forțe aeriene strategice” ale Forțelor Aeriene Franceze, ceea ce le va permite „să fie dispersate pe întregul continent european”.

La scurt timp după discursul lui Macron, Parisul și Berlinul au emis o declarație comună prin care au anunțat înființarea unui grup de discuții la nivel între cele două țări pentru a aborda inițiativa.

„Franța și Germania au convenit să facă primii pași concreți începând din acest an, inclusiv participarea convențională germană la exercițiile nucleare franceze și vizite comune la situri strategice, precum și dezvoltarea de capabilități convenționale împreună cu partenerii europeni”, se arată într-o declarație comună.

Franța este singura țară din Uniunea Europeană ce deține arme nucleare proprii și doar una dintre cele două puteri nucleare din Europa, alături de Marea Britanie.