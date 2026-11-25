Polonia a solicitat țărilor aliate să analizeze posibilitatea doborârii rachetelor rusești deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul Alianței Nord-Atlantice (NATO), relatează miercuri Bloomberg.

„Varșovia a supus această idee spre discuție în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care a avut loc luni (23 noiembrie, n.r.) la Bruxelles”, au declarat surse familiarizate cu acest subiect, pentru publicația citată.

Reuniunea a fost organizată în urma încălcării spațiului aerian polonez de către trei rachete rusești de tip Kh-101, pe 20 noiembrie.

„Unele țări au susținut propunerea, dar discuția a fost una preliminară și nu s-a luat nicio decizie”, au precizat aceste surse, care au solicitat protecția anonimatului pentru a putea discuta chestiuni confidențiale.

În urma reuniunii, NATO a anunțat că va desfășura în Polonia o aeronavă din cadrul Sistemului Aerian de Avertizare și Control (AWACS) pentru a monitoriza regiunea de est a țării și că va lua în considerare trimiterea de resurse suplimentare.

Cu ce riscuri vine propunerea controversată

Conform surselor Bloomberg, discuțiile de luni de la Bruxelles nu au abordat detalii specifice cu privire la ceea ce ar putea implica un potențial răspuns al NATO – în ceea ce privește desfășurarea resurselor.

O astfel de măsură ar putea impune Kievului să emită avertismente și să acorde alianței acces la spațiul său aerian, au menționat sursele. În plus, orice astfel de măsură ar necesita un acord unanim între aliați, care, potrivit acelorași surse, nu există în prezent, precum și coordonarea din partea Comandantului Suprem al Alianței.

Sursele au subliniat, de asemenea, că o astfel de decizie ar implica riscuri, întrucât ar putea transforma efectiv NATO într-o parte implicată în conflict – o linie roșie pe care alianța militară condusă de SUA s-a ferit cu grijă să o depășească, a remarcat un oficial dintr-un stat membru al flancului estic al NATO, care a vorbit și el sub protecția anonimatului.

Ministrul polonez al Apărării: „Discuția nu a început acum”

Întrebat despre această posibilitate a doborârii rachetelor rusești deasupra Ucrainei, ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că subiectul se află în discuție de ceva vreme.

„Această discuție este în derulare. Nu a început abia acum. Se desfășoară de mult timp. Dar, în opinia mea, o singură țară nu este, evident, capabilă să facă acest lucru.”

Kosiniak-Kamysz a adăugat că el a observat „o mai mare disponibilitate de a discuta această chestiune” în rândul aliaților din NATO, dar a precizat că încă nu există „hotărârea” necesară pentru a se trece la acțiune.

Polonia încă așteaptă o reacție a SUA după prăbușirea celor trei rachete rusești de croazieră pe teritoriul său

Miercuri, guvernul de la Varșovia a afirmat că încă așteaptă o reacție publică din partea Washingtonului după incidentul de săptămâna trecută, în care trei rachete de croazieră rusești s-au prăbușit în sud-estul Poloniei, a scris anterior agenția germană de presă DPA.

„Se pare că nu a existat un răspuns de genul celui pe care l-am fi așteptat”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz, pentru postul polonez de radio RMF FM.

El a precizat că este neclar dacă Washingtonul rămâne tăcut în cadrul unei strategii de a încerca să obțină pacea sau dacă oficialii americani au nevoie de mai multe informații.

De asemenea, oficialul a spus că Polonia a ținut Pentagonul la curent și că SUA ajută la examinarea fragmentelor recuperate în Polonia, notează Agerpres.

Kosiniak-Kamysz a menționat că speră că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va folosi întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump de miercuri pentru a explica modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei îi afectează pe membrii Alianței Nord-Atlantice de pe flancul estic.

Trei rachete rusești, în spațiul aerian polonez, „încă o provocare a Rusiei”

Cele trei rachete rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unui atac rus de amploare asupra Ucrainei, vinerea trecută. Ulterior, au fost descoperite resturi de rachete de croazieră Kh-101 în trei locații: Nowy Lipowiec (în voievodatul Lublin), precum și în Rudnik nad Sanem și în Mołodycz (în voievodatul Subcarpatia).

Nicio persoană nu a fost rănită în urma prăbușirii acestor rachete.

„Avem de-a face cu încă o provocare din partea Rusiei”, a declarat ministrul Kosiniak-Kamysz la acel moment.

Procurorii polonezi au identificat toate cele trei rachete de croazieră Kh-101. Moscova a negat orice implicare în incident.

În urma incidentului, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a emis o „notă diplomatică foarte dură” adresată ambasadorului rus la Varșovia. Ambasadorul a respins acuzațiile ministerului ca fiind nefondate și le-a descris ca o manifestare de „rusofobie”.

Prăbușirea rachetelor rusești pe teritoriul Poloniei au amplificat temerile că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, declanșat în urmă cu aproape cinci ani, s-ar putea extinde dincolo de frontierele celor două țări și ar putea trage NATO într-o confruntare directă cu Rusia.

De asemenea, există îngrijorări crescânde că Moscova testează răspunsul Alianței la astfel de incidente și că ele nu sunt întâmplătoare.