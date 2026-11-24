NATO va pune la dispoziția Poloniei un avion de recunoaștere AWACS, după incidentul în care trei rachete rusești au căzut vineri în sud-estul acestei țări, potrivit Varșoviei, a anunțat luni ministrul adjunct al apărării polonez, potrivit AFP.

Pawel Zalewski participa la o reuniune a Consiliului Atlanticului de Nord la Bruxelles în cursul căreia a cerut sprijinul Alianței în fața amenințării ruse pentru întărirea capacităților aeriene ale Poloniei.

„Unele propuneri au fost primite foarte favorabil. Un avion de supraveghere aeriană AWACS va fi pus la dispoziția Poloniei”, a declarat Zalewski presei.

Acesta a precizat că o reuniune a miniștrilor de externe ai NATO se va desfășura săptămâna viitoare, în cursul căreia noi propuneri poloneze de întărire a apărării vor fi examinate.

După intruziunea în spațiul său aerian și căderea a trei rachete pe teritoriul său, Varșovia a evocat rapid pista avioanelor AWACS, produse de fabricantul american Boeing, de care dispune în prezent NATO, notează Agerpres.

Aeronavele AWACS (Airborne Warning and Control System, n.r.) sunt capabile să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine și alte obiecte pe care radarele terestre nu le depistează. De asemenea, aceste aparate de avertizare timpurie și control aerian sunt folosite în misiune de supraveghere și de recunoaștere, fiind asimilate avioanelor cu caracteristici de spionaj.

Rachetele de croazieră căzute la Nowy Lipowiec, Rudnik și Molodycz (sud-estul Poloniei), fără să facă răniți, sunt de tip Ch-101, fabricate recent în regiunea Moscova, afirmă parchetul polonez.

Polonia a denunțat o „provocare” rusească, evenimentul coincizând cu desfășurarea în țară a unor exerciții militare ale Coaliției de Voință, care reunește statele occidentale susținătoare ale Ucrainei în fața Rusiei.

Șeful NATO, Mark Rutte, a promis că Alianța Nord-Atlantică va „apăra fiecare centimetru al teritoriului polonez”.