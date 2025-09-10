Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei

Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian.

Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când Varșovia s-a implicat în conflictul din țara vecină, numind încălcarea spațiului său aerian drept un act de agresiune.

Generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane din Europa, a declarat că numărul incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al NATO „arată clar că acestea sunt teste intenționate ale sistemelor de apărare aeriană și de avertizare timpurie NATO și naționale”.

„Trebuie să fim capabili să răspundem eficient de fiecare dată”, a declarat Hodges pentru Reuters, adăugând: „Cu siguranță am putea face mai mult”.

Raderele armatei poloneze au depistat cel puțin drone care au încălcat spațiul aerian național. Poliția a anunțat că a găsit un aparat de zbor fără pilot într-o localitate aflată la 25 de km de granița cu Belarus.