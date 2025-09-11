Polonia introduce restricții de trafic aerian după incidentul cu dronele rusești

Avioane ale companiilor aeriene LOT și Wizz Air, parcate pe o pistă a Aeroportului Internațional Frederic Chopin din Varșovia în dimineața zilei de 10 septembrie 2025, FOTO: Associated Press / Profimedia Images

Polonia a introdus restricții privind traficul aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, a anunțat joi Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, pe fondul unor tensiuni sporite la o zi după ce țara membră a NATO a doborât mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, transmite agenția Reuters.

Polonia a doborât drone rusești suspecte în spațiul său aerian miercuri dimineață, cu sprijinul avioanelor unor țări aliate din NATO. Incidentul a marcat prima ocazie cunoscută în care un membru al Alianței Nord-Atlantice a tras focuri de armă în timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„La solicitarea Comandamentului Operațional al Ramurilor Forțelor Armate (…) vor fi introduse restricții de trafic aerian în partea de est a Poloniei sub forma zonei restricționate EP R129”, a transmis Agenția Poloneză de Navigație Aeriană într-un comunicat publicat miercuri seară.

Restricțiile au intrat în vigoare miercuri, la ora 22:00 GMT, și se aplică până pe 9 decembrie, a precizat agenția.

Avioanele militare și alte curse vor fi exceptate de la restricții

Zborurile în zona restricționată sunt interzise de la răsărit până la apus, cu excepția aeronavelor pilotate care operează în conformitate cu un plan de zbor, dispun de transpondere corespunzătoare și mențin comunicare bidirecțională cu autoritățile aeriene.

Restricțiile prevăd, de asemenea, excepții pentru zborurile militare și pentru unele zboruri speciale suplimentare.

„De la apus până la răsărit există o interdicție totală a zborurilor, cu excepția aeronavelor militare… În zona EP R129 există o interdicție de 24 de ore pentru zborurile civile ale aeronavelor fără pilot”, a menționat agenția.

Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că dronele sale au efectuat un atac de amploare asupra unor instalații militare din vestul Ucrainei, dar că nu a existat intenția de a lovi ținte din Polonia.