Polonia negociază transferul avioanelor MiG-29 pe care le mai are, dar vrea ceva de la Ucraina: „Solidaritatea trebuie să fie reciprocă”

Polonia este în negocieri pentru transferul avioanelor sale MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul dronelor, a declarat miercuri ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz la radio, potrivit Reuters.

„În curând, avioanele MiG-29 nu vor mai fi utilizate de Forțele Aeriene Poloneze din cauză că li se termină durata de viață”, a declarat ministrul apărării.

„Negociem cu partea ucraineană transferul avioanelor MiG-29, dar discutăm și despre transferul de tehnologii către Polonia, cum ar fi dronele. Această solidaritate trebuie să fie reciprocă”, a adăugat el.

Statul Major General al Armatei Poloneze a transmis că potențial transfer al aeronavelor este legat de lipsa perspectivelor de modernizare a avioanelor de vânătoare MiG-29, proiectate în perioada sovietică și învechite.

„Acesta va fi un element al politicii aliate de sprijinire a Ucrainei și de menținere a securității flancului estic al NATO”, se spune într-un comunicat publicat marți seara, în care se precizează că decizia finală nu a fost încă luată.

Sarcinile îndeplinite în prezent de avioanele MiG retrase vor fi preluate de avioanele F-16 și FA-50.

Armata poloneză a adăugat că, în legătură cu transferul, sunt în curs discuții cu Ucraina privind furnizarea către Polonia a unor tehnologii selectate pentru drone și rachete.

Nu există informații oficiale despre câte MiG 29 mai are în serviciu Polonia, dar ultimele date sugerează că mai are 14, dintre care trei sunt modelul MiG‑29UB cu dublă comandă pentru antrenamente.