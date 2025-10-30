Polonia tocmai a fost informată că SUA își mențin toți militarii acolo, după retragerea parțială din România. Varșovia are o explicație pentru această decizie

Karol Nawrocki și Donald Trump, la prima lor întâlnire, din mai 2025 Foto: White House / Zuma Press / Profimedia

„Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”, a declarat ministrul Apărării de la Varșovia, explicând sprijinul pentru prezența forțelor americane în Polonia, scriu Kyiv Post și Polskie Radio.

Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu își vor reduce prezența militară în țară, a declarat ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz.

El a spus că această asigurare a venit în urma discuțiilor sale cu secretarul apărării al SUA și a discuțiilor purtate de ministrul adjunct al apărării Paweł Zalewski și șeful Statului Major General Wiesław Kukuła cu aliații, scrie radioul public polonez.

„Alianța dintre Polonia și SUA este puternică și aduce acțiuni concrete pentru consolidarea securității”, a scris Kosiniak-Kamysz miercuri pe rețelele sociale.

Declarația a venit după ce Ministerul Apărării de la București a confirmat miercuri că Statele Unite vor reduce numărul trupelor americane din România la 1.000, de la aproximativ 2.000 în prezent, informația fiind divulgată inițial de publicația ucraineană Kyiv Post.

„Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”

Władysław Kosiniak-Kamysz a spus miercuri că decizia de a reduce numărul trupelor din România nu este surprinzătoare, având în vedere anunțurile anterioare potrivit cărora Washingtonul revizuiește numărul trupelor americane în străinătate.

„Ceea ce ne interesează este prezența forțelor americane în Polonia”, a spus el, explicând că Varșovia cheltuiește aproximativ 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american.

Aproximativ 10.000 de militari SUA se află în prezent în Polonia.

„Aceasta este o responsabilitate comună. În acest sens, suntem diferiți de unii dintre aliații noștri. În Europa, chiar și în țări cu 37.000 de soldați americani, cum ar fi Germania, nu veți găsi astfel de condiții și sprijin pentru prezența forțelor americane”, a continuat ministrul, citat de Kyiv Post.

Asigurări pentru Varșovia

Posibilele reduceri ale efectivelor militare americane din Europa de Est au fost un subiect cheie de discuție în ultimele luni.

Când președintele polonez Karol Nawrocki s-a întâlnit cu Trump în septembrie, președintele american l-a asigurat că Washingtonul își va menține prezența militară în Polonia și că ar putea chiar să o mărească.

Varșovia, care cheltuiește cel mai mare procent din PIB-ul său pentru apărare în cadrul NATO, a fost adesea lăudată de Trump, dar acesta a criticat în mod regulat alte state europene pentru că au rămas în urmă în ceea ce privește cheltuielile militare.

Critici și semne de întrebare

Decizia de a reduce efectivele din România a stârnit îngrijorare, mai ales pentru că urmează unei serii de încălcări ale spațiului aerian NATO de către avioane și drone rusești.

Cu toate acestea, Washingtonul a declarat miercuri că decizia nu semnifică o retragere din Europa.

„Nu este vorba de o retragere americană din Europa sau de un semnal al diminuării angajamentului față de NATO și articolul 5”, a spus un comunicat al Armatei SUA, adăugând că „această ajustare a poziției forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”.

„Aliații noștri din NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, a mai precizat declarația.

În ciuda asigurărilor, această măsură a stârnit nemulțumire și în SUA, doi congresmeni republicani de rang înalt, șefii comisiilor parlamentare care supraveghează Pentagonul, emițând o declarație comună rară în care critică administrația Trump.