Pompier din Caraș-Severin, internat cu suspiciune de hantavirus. Probele au fost trimise la Institutul Cantacuzino

Un pompier în vârstă de 45 de ani din județul Caraș-Severin este internat la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Reșița cu suspiciunea unei infecții cu hantavirus. Probele biologice au fost trimise la Institutul „Cantacuzino” din București pentru confirmarea diagnosticului, relatează Radio România și News.ro.

Potrivit unor surse medicale, bărbatul a călătorit recent în Serbia. După revenirea în țară, acesta a prezentat febră persistentă și s-a prezentat la spital.

Medicii de la spital au prelevat probe pe care le-au trimis la Institutul „Cantacuzino” din Bucureşti, pentru confirmarea diagnosticului, după ce testele preliminare au indicat prezenţa hantavirusului.

„S-a ridicat suspiciunea acum două zile a prezenței unui caz cu hantavirus pe secția de boli infecțioase. Doamna doctor Rahela Constantin a ridicat această suspiciune, s-au recoltat probele. Probele se efectuează doar la Institutul Cantacuzino. Deocamdată este doar o suspiciune”, a declarat Cristian Toader pentru Radio România Reșița.

Potrivit acestuia, pacientul nu prezintă, în acest moment, afectare pulmonară sau renală, specifice unor forme grave ale bolii.

„Afectarea pulmonară nu prea este, nici cea renală. Chiar dacă ar fi o infecție cu hantavirus, este la început sau este o formă mai ușoară”, a explicat managerul unității medicale.

Un alt caz a fost confirmat recent în România

Suspiciunea de la Reșița apare la scurt timp după confirmarea unui alt caz de infecție cu hantavirus în vestul României. Institutul Cantacuzino a confirmat luni că un pacient internat la Spitalul Județean de Urgență Arad este infectat cu hantavirus.

Este vorba însă despre „tulpini circulante în România și în Europa”, care nu se transmit de la om la om, conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

„Cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud. Menționăm că pacientul este stabil, conștient și cooperant”, transimt reprezentanții INSP, într-un comunicat.

La nivel internațional există îngrijorări legate de hantavirus, după moartea a trei pasageri în timpul unei croaziere între Argentina și Capul Verde.