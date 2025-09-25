Pompierii au reușit să stingă incendiul de la depozitul Antrefrig din Pantelimon după 36 de ore

ISU București-Ilfov a anunţat, joi dimineaţă, că pompierii au reușit să lichideze incendiul de la depozitul Antrefrig din Sectorul 2 al Capitalei, unde focul a pornit de marţi seară şi s-a extins pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi.

„Incendiul din Aleea Hobiţa a fost stins. Rămân în supraveghere două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD”, a precizat, joi dimineaţă, ISU Bucureşti-Ilfov, citat de News.ro.

În perioada următoare pompierii vor încerca să stabilească cauza izbucnirii incendiului.

Focul a pornit, marţi seară, în jurul orei 20, şi s-a extins rapid din cauza materialelor infralabile din interiorul depozitului.

Incendiul s-a manifestat pe mai mult de 7.000 de metri pătraţi, iar structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate înregistrate pe timpul incendiului, astfel ca a fost distrusă în mare proporţie.

În momentul de manifestare maximă a flăcărilor, pompierii au intervenit cu 26 de autospeciale, ulterior dispozitivul fiind redimensionat.

Din cauza incendiului şi a fumului dens, aerul în mai multe sectorare ale Capitalei a fost irespirabil.

Autoritățile au fost emis, marți seară, patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5 privind degajările mari de fum, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

Miercuri, măsurătorile efectuate de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) au arătat că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale.