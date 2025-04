Cei 11 s-au făcut 7. După Simion și Popescu, nici Victor Ponta și Silviu Predoiu nu merg la dezbaterea electorală de diseară, de la Antena 3 CNN: „Nu mă interesează caftelile lor”

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, și Silviu Predoiu, candidatul Partidului Liga Acţiunii Naţionale (PLAN) la alegerile prezidenţiale, au anunțat că nu vor participa la ultima dezbatere electorală dinaintea turului, din această seară, de la Antena 3 CNN. Cei doi se alătură lui George Simion și Sebastian Popescu care au anunțat și ei că nu participă.

„Nu mă duc diseară la Antena 3”, a anunțat Ponta miercuri, în emisiunea lui Ionuț Cristache de la Gândul.

Victor Ponta a declarat primul motiv pentru care nu va fi în studioul de la Antena 3 este că: „Nu mă interesează caftelile lor. La CNN, am văzut aseară. Noi eram la dezbatere și domnul Gâdea se certa cu mine la Antena 3 și cu Eugen Teodorovici.”

De asemenea, Ponta a mai spus în acestă seara este la un eveniment religios la Mănăstirea Pantocrator.

Candidatul independent dă și un al treilea motiv pentru neparticipare: „Haideți că vă spun direct. Dacă iei milioane de euro de la PSD- PNL ca să îl susții pe Antonescu. De ce mă chem pe mine? Nici nu m-au chemat anul ăsta. De la 1 ianuarie și până azi n-am primit nicio invitație de la Antena 3. Atenție, niciuna. Astăzi m-au chemat la o dezbatere cumva. Băi, am luat banii de la PSD-PNL ca să-l bumbăcim pe Ponta, după cum mă cunoașteți, rezist, dar nu vreau să mă cobor. De ce să mă cobor?”.

Victor Ponta era nemulțumit marți seara că nu a fost invitat la Antena 3 CNN

Marți seară, în timpul dezbaterii de la TVR, Victor Ponta a avut un schimb de replici cu jurnalista Sabina Iosub de la Antena 3 CNN, în urma unei întrebări adresate de aceasta. Ponta a reclamant același lucru ca și miercuri, că nu a fost chemat deloc la Antena 3 în campanie, după ce în urmă cu ani, când era premier, era invitat mereu.

Nici Silviu Predoiu nu participă

Și Silviu Predoiu a transmis că nu va participa la dezbatere.

„Astăzi, Antena 3 organizează o dezbatere cu candidații la alegerile prezidențiale, pregătită ca și cea de la DIGI pentru candidații preferați și la care, până azi-noapte la 00.15, nu eram invitat”, a scris Predoiu pe Facebook.

Candidatul PLAN spune că echipa sa a solicitat participarea, iar răspunsul primit „a fost un soi de urare de succes în viață”.

„Azi-noapte după ora 12, după ce la dezbaterea TVR s-a pus din nou problema discriminării candidaților practicate pe durata acestei campanii, am primit de la A3 o invitație pentru dezbaterea din această seară. Am refuzat această invitație, nu doar pentru că ieri la ora 20 mi s-a spus că nu am ce să caut la dezbaterea lor ci și pentru că înțeleg să-mi respect angajamentele deja asumate”, a scris el.

Inițial Antena 3 CNN a vrut să invite doar 6 candidați, apoi s-a răzgândit. După toate refuzurile, a rămas cu 7

Antena 3 CNN a decis miercuri să îi invite pe toți cei 11 candidați la alegerile prezidențiale după ce inițial îi invitase doar pe Victor Ponta, Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi, Lavinia Șandru și George Simion. Până acum, în afară de Ponta și Predoiu, vor lipsi de la dezbatere Sebastian Popescu și George Simion.

În aceste condiții. singurii invitați care participă în plus față de lista invitată inițial de Antena 3 CNN sunt Daniel Funeriu și John Ion Banu.