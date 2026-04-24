Popularitatea lui Vladimir Putin a căzut la cel mai scăzut nivel de când a început războiul. Două posibile explicații

Vladimir Putin, fotografiat pe 15 aprilie în timpul unei ședințe cu oficialii ruși responsabili de economie, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia

Potrivit institutului de sondaje de stat VTsIOM, popularitatea președintelui rus Vladimir Putin a scăzut pentru a șaptea săptămână consecutivă, ajungând la 65,6%, cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei din februarie 2022, transmite Reuters.

Liderul suprem al Rusiei, care a fost numit președinte interimar de către Boris Elțîn la doar opt ani după prăbușirea Uniunii Sovietice, este la conducerea țării din 1999, fie în calitate de președinte, fie de prim-ministru.

Fost locotenent-colonel al KGB, care a asistat la prăbușirea Uniunii Sovietice în timp ce se afla în Germania de Est, Putin îl va depăși pe Iosif Stalin și va deveni cel mai longeviv conducător al Rusiei de la împărăteasa Ecaterina cea Mare încoace, dacă își va duce la bun sfârșit actualul mandat de șase ani.

Însă popularitatea sa, deși încă ridicată după standardele occidentale, a suferit o lovitură în ultimele săptămâni.

Popularitatea lui Putin a scăzut de la 73,3% în martie, în timp ce încrederea în el a scăzut în aceeași perioadă la 71% de la peste 77%, potrivit VTsIOM.

Două posibile explicații: Situația economiei și cenzura internetului

Nu este clar de ce popularitatea lui Putin, deși încă foarte ridicată, este în scădere.

Săptămâna trecută, el le-a cerut înalților săi funcționari să găsească modalități de a relansa economia după o contracție în primele două luni ale anului.

Potrivit unui raport al serviciului secret suedez, Rusia merge spre „dezastru financiar”, dar Putin ascunde starea reală a economiei. Iar deputatul Ghennadi Ziuganov, liderul Partidului Comunist din Rusia, a declarat că problemele economice riscă să ducă la o revoluție ca în 1917 și a îndemnat guvernul să ia măsuri urgente pentru a remedia situația

De asemenea, măsurile restrictive privind internetul mobil, aplicațiile de mesagerie și VPN-urile au provocat frustrare pentru mulți ruși în ultimele luni.

Putin a declarat joi că întreruperile de internet au fost necesare din motive de securitate, dar că reprezentanții forțelor de ordine trebuie să dea dovadă de „ingeniozitate” pentru a găsi soluții și a garanta funcționarea serviciilor vitale.

Cum a evoluat popularitatea lui Putin

Pe fondul războiului și al cenzurii de stat, întrebarea referitoare la ceea ce gândesc cu adevărat rușii este subiectul unor dezbateri aprinse.

Susținătorii lui Putin invocă sondajele care indică o aprobare largă a guvernării sale, însă oponenții pun la îndoială sinceritatea oamenilor atunci când vorbesc cu operatorii companiilor sociologice într-un mediu atât de controlat.

Rata sa de aprobare a crescut după invazia Ucrainei, ajungând la puțin sub 80% de la 64,3%, și s-a menținut cu mult peste 75% pe durata majorității războiului, deși a înregistrat scăderi scurte după ce a fost anunțată mobilizarea în armată în 2022, potrivit VTsIOM.

Ratingul de încredere al prim-ministrului Mihail Mișustin a scăzut la 53,8%, cel al fostului președinte Dmitri Medvedev a crescut la 36,8%, ratingul liderului comunist Gennadi Ziuganov a crescut la 32,7%, iar ratingul liderului partidului „Rusia Justă”, Serghei Mironov, a crescut la 29,8%.