Portretista lui Trump spune că criticile președintelui îi ruinează afacerea. ”E cel mai prost portret. Ea își pierde talentul pe măsură ce îmbătrânește”, a spus Trump

Un artist care i-a făcut portretul oficial al președintelui Donald Trump a fost criticat public de către președinte, comentariile sale „afectându-i direct și negativ” afacerea.

Artista de origine britanică Sarah A Boardman a pictat portretul oficial al lui Trump pentru Galeria Președinților din Denver State Capitol, scrie BBC

În ianuarie, Trump a descris portretul lui Boardman drept „cu adevărat cel mai prost” într-o postare pe Truth Social, adăugând că aceasta a fost distorsionat și că artista și-a pierdut talentul pe măsură ce a îmbătrânit. Ulterior, tabloul a fost eliminat.

Într-o declarație, doamna Boardman a spus că afacerea ei este acum în „pericol să nu-și mai revină”.

„Președintele Trump are dreptul să comenteze liber, așa cum avem cu toții acest drept, dar acuzațiile suplimentare că am „denaturat intenționat” portretul și că „trebuie să-mi fi pierdut talentul pe măsură ce am îmbătrânit” îmi afectează acum direct și negativ afacerea de peste 41 de ani, care acum este în pericol să nu-și mai revină”, a spus ea.

Tabloul a fost comandat de Comitetul Consultativ al Capitoliului de Stat din Colorado din Denver.

Ea a spus că, în cei șase ani, portretul agățat în Rotonda din Colorado State Capitol Building, a primit „recenzii și feedback copleșitor de pozitive”.

„De la comentariile președintelui Trump, asta s-a schimbat în ceva foarte rău”, a adăugat ea.

„Am finalizat portretul cu acuratețe, fără „distorsiuni intenționate”, părtiniri politice sau orice încercare de a caricaturiza subiectul. Am îndeplinit sarcina conform contractului meu.”

Președintele SUA acordă o atenție deosebită cultivării imaginii sale, iar trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a confirmat că a primit un nou tablou al lui Trump de la Moscova, pe care l-a descris drept un „portret frumos” al unui „artist rus de frunte”.