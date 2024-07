Posibilele adversare pentru CFR Cluj, U Craiova şi Corvinul, dacă vor ajunge în turul trei preliminar din Conference League

CFR Cluj, Universitatea Craiova şi Corvinul Hunedoara şi-au aflat luni, 22 iulie, posibilele adversare din turul trei preliminar al Conference League.

Dacă va fi eliminată de HNK Rijeka (Croaţia) în turul doi preliminar al Europa League, Corvinul va ajunge în turul trei preliminar al Conference League, unde va întâlni învingătoarea dublei dintre Milsami (Republica Moldova) vs Astana (Kazahstan), relatează News.ro.

CFR Cluj joacă în turul doi preliminar al Conference League cu FC Neman Grodno (Belarus), iar dacă va trece mai departe, va întâlni în turul trei echipa învingătoare dintre Sporting Braga (Portugalia) sau Maccabi Petah vs Tikva (Israel).

Dacă va trece de NK Maribor (Slovenia) în turul doi preliminar al Conference League, Universitatea Craiova va juca în turul trei contra Ajax (Olanda) sau Vojvodina (Serbia).

Prima manşă din turul trei preliminar are loc la 8 august, iar returul la 15 august.

