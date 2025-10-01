Poșta Română acuză o altă instituție de stat de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român

Compania Națională „Poșta Română”, prima companie cu capital majoritar de stat care implementează un proiect asumat prin Programul de Guvernare – „Ghișeul Universal” – a lansat recent serviciul StartPost, destinat antreprenorilor, start-up-urilor și freelancerilor. StartPost-găzduire sediul social pentru firme oferă înregistrarea sediului social, recunoscută de legislația în vigoare și sprijinită de infrastructura extinsă a Poștei Române.

Cu toate acestea, Poșta Română acuză într-un comunicat transmis miercuri că unii registratori din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC)-instituție finanțată integral de la bugetul de stat, resping dosarele de înregistrare sau relocare a sediilor sociale pentru companiile care optează pentru serviciul StartPost. „Astfel de atitudini antireformatoare, contrare intereselor strategice ale statului român, sunt inacceptabile”, spun reprezentanții Poștei.

Practici arbitrare cu efecte negative majore

Aceste practici, lipsite de fundament legal și neunitar aplicate, produc consecințe grave:

• Îngrădirea accesului antreprenorilor la o soluție legală și sigură pentru înregistrarea sediului social;

• Crearea de discriminări între companiile care aleg sedii în locații improprii (acceptate) și cele care aleg infrastructura Poștei Române (respinse);

• Blocarea unui serviciu inclus în Programul de guvernare, subminând credibilitatea administrației publice;

• Pierderea de venituri la bugetul de stat și încetinirea dezvoltării mediului de afaceri românesc;

• Afectarea imaginii Poștei Române și limitarea capacității acesteia de a-și îndeplini rolul strategic de Ghișeu Universal.

Compania Națională „Poșta Română” își reafirmă angajamentul ferm de a-și apăra imaginea instituției și spune că va acționa în instanță registratorii responsabili, va sesiza organele competente pentru a verifica dacă aceste practici pot constitui fapte de abuz sau neglijență în serviciu și va solicita uniformizarea legislației în domeniu, pentru limitarea oricărei discriminări în procesul de înregistrare a sediilor sociale.

„Serviciul StartPost reprezintă un pas firesc în modernizarea statului român și în susținerea mediului de afaceri. Respingerea arbitrară a acestui serviciu, parte a Programului de Guvernare, nu doar că dăunează antreprenorilor români, dar afectează și credibilitatea administrației publice. Poșta Română, instituție strategică a statului român, nu va tolera aceste practici și va folosi toate căile legale pentru a-și proteja clienții și interesele”, a menționat Valentin Ștefan, Directorul General al Companiei Naționale „Poșta Română”.

Poșta Română solicită autorităților statului român să intervină urgent pentru stoparea acestor practici discreționare, în spiritul respectării legii, al sprijinirii mediului antreprenorial și al consolidării unui climat economic transparent și echitabil.