Poșta Română și-a schimbat identitatea vizuală și intră pe piața de curierat rapid: „Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani”

Poșta Română și-a prezentat joi noua identitate vizuală, un proces de rebranding care a costat aproximativ 48.000 de euro, și a anunțat lansarea companiei Zor în domeniul curieratului rapid. „Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu”, a declarat joi Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Procesul de rebranding înseamnă, pe lângă schimbarea vechiului logo, și colantarea tuturor mașinilor, schimbarea uniformelor angajaților, dar va aduce și modificări în oficiile poștale, potrivit Digi24. În privința mașinilor, autoritățile estimează un cost între 50 și 100 de euro pentru fiecare mașină.

„Uniformele nu se schimbă, ele se oferă anual către salariați. Poșta este obligată, în fiecare an, să acorde salariaților uniforme. Cele care au fost cumpărate au fost folosite în 2023, cele din 2024 – în 2024”, a explicat directorul general.

Și oficiile poștale ar urma să fie modernizate în următorii ani. „Pentru oficiile poștale estimăm o investiție între 10 și 15 milioane de euro în următorii doi ani pentru modernizarea lor. Trebuie făcute, indiferent dacă aveam rebranding sau nu”, a mai spus Valentin Ștefan.

Cât au costat serviciile de rebranding

Serviciile de rebranding au fost realizate de agenția Inoveo Concept, în urma unui contract de aproape 48.000 de euro atribuit prin achiziție directă în luna mai din acest an, potrivit informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Rebrandingul s-a bazat pe un studiu amplu privind percepția publică și a scos la iveală nevoia de modernizare, de claritate și de servicii integrate.

Rezultatul: o identitate vizuală puternică, coerentă și adaptată realității digitale, sub umbrela unui brand principal puternic, cu o arhitectură clară, a cinci sub-branduri specializate: Imobiliare, Tipografie, Finance, Logistics, Ghișeu Universal și a unui brand endorsat: ZOR de la Poșta Română, se arată în comunicatul companiei.

În afară de schimbarea identității vizuale, Poșta a anunțat o nouă strategie comercială axată pe trei piloni:

Ghișeu Universal – infrastructura esențială de relație între cetățeni, companii și instituțiile statului;

Curierat și logistică – dezvoltarea unei rețele moderne de hub-uri logistice, competitive pe piața e-commerce și last-mile;

Servicii financiar-bancare – soluții digitale rapide, sigure și accesibile pentru toți clienții.

În acest context, Valentin Ștefan, directorul general al Poștei, a anunțat că Poșta Română lansează compania Zor, în domeniul curieratului rapid.

„Targetăm clienții cu vârsta de 18-20 de ani, și cu Zor vrem să cucerim și acest segment. Ne-am adaptat, și ne-am dezvoltat continuu.

Profit net record în 2024. Venitul mediu net este de 3.490 de lei

Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale şi se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (93,52% din pachetul de acțiuni) și Fondul Proprietatea (6,48% din pachetul de acțiuni).

Compania a încheiat anul trecut cu un profit net record de de 70,7 milioane lei (+56,5 milioane lei față de 2023, echivalentul unei creșteri de 400%), în timp ce veniturile au urcat cu 9,7% până la 1,8 miliarde de lei, conform datelor transmise HotNews.ro.

Compania are în prezent 20.600 de angajați, cei mai mulți contribuind direct sau indirect la furnizarea serviciilor poștale universale.

Anual, milioane de români – în special din zone rurale și comunități izolate – depind de aceste servicii. Venitul mediu net în companie este de 3.490 lei.