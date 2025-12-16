Postul german Deutsche Welle, interzis în Rusia

Sediul central al Deutsche Welle, postul public internațional de televiziune al Germaniei, în Bonn, Renania de Nord-Westfalia, Germania, pe 31 iulie 2025. FOTO: Nguyen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministerul Justiției din Rusia a desemnat marți postul german de televiziune Deutsche Welle (DW) drept organizație „indezirabilă”, acesta devenind astfel cel mai recent canal de știri extern inclus pe lista neagră a țării, în contextul unei represiuni mai ample asupra libertății presei, scrie publicația independentă The Moscow Times.

Prin această desemnare, postului de televiziune internațional, care emite și în limba rusă, îi este interzis să desfășoare activități în Rusia. Conform legislației ruse, persoanele fizice care sunt afiliate organizațiilor „indezirabile” riscă până la patru ani de închisoare, iar liderii organizațiilor riscă până la șase ani.

Ministerul Justiției nu a emis un comunicat în care să explice demersul includerii DW pe lista organizațiilor „indezirabile”, dar deputatul din Duma de Stat Vasili Piskaryov, care conduce Comisia pentru Interferențe Externe a camerei inferioare, a acuzat posturile de televiziune germane în acest weekend că răspândesc „propagandă antirusă” și că formează „specialiști în dezinformare”.

Pe fondul informațiilor potrivit cărora autoritățile de la Moscova se pregăteau să includă postul german pe lista neagră, directoarea generală a DW, Barbara Massing, a declarat duminică faptul că ea și colegii ei nu se vor lăsa descurajați.

„În ciuda cenzurii și blocării serviciilor noastre de către guvernul rus, serviciul DW în limba rusă ajunge acum la mai mulți oameni ca niciodată”, a spus Massing, într-un comunicat.

Cu câteva săptămâni înainte de invadarea Ucrainei în februarie 2022, Rusia a forțat închiderea biroului din Moscova al postului german, ca răspuns la interdicția impusă de Berlin asupra serviciului în limba germană al postului RT (Russia Today), finanțat de Kremlin.

În martie 2022, Ministerul rus al Justiției a etichetat DW drept „agent străin”, iar site-ul său a fost ulterior blocat în Rusia.

Rusia a introdus legea privind persoanele și organizațiile „indezirabile” în 2015, folosind-o pentru a reprima mass-media independentă, grupările de opoziție și organizațiile finanțate din străinătate. Sute de organizații sunt în prezent pe lista neagră, inclusiv The Moscow Times.

Guvernul german a condamnat interdicția Rusiei asupra DW, acuzând Kremlinul de „teamă de informații independente, în special despre războiul agresiv împotriva Ucrainei”.