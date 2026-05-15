„Pot China și SUA să depășească Capcana lui Tucidide?”. Ce înseamnă mesajul cu subînțeles al lui Xi Jinping pentru Donald Trump

Donald Trump și Xi Jinping au discutat despre războiul din Iran și despre un potențial conflict care ar putea izbucni, după cum a spus liderul chinez, dacă subiectul Taiwan nu este tratat corespunzător.

Dar președintele Chinei a adus în discuție și un alt război, unul vechi. În discursul său de deschidere de joi, Xi a făcut referire la Războiul Peloponesiac din Grecia antică, un conflict de zeci de ani care a izbucnit între Atena și Sparta în 431 î.Hr.

„Pot China și Statele Unite să depășească așa-numita «Capcană a lui Tucidide» și să creeze o nouă paradigmă pentru relațiile dintre marile puteri?”, a întrebat Xi.

Ce este Capcana lui Tucidide

Un element de bază al analizelor de politică externă, inclusiv pentru fostul strateg al lui Trump, Steve Bannon, Capcana lui Tucidide se referă la ideea că, atunci când o putere în ascensiune amenință să o înlocuiască pe una consacrată, rezultatul este adesea războiul.

„Ascensiunea Atenei și teama pe care aceasta a stârnit-o în Sparta au făcut războiul inevitabil”, a scris Tucidide în cartea sa, Istoria Războiului Peloponesiac.

Sugestia este acum că ascensiunea Chinei provoacă îngrijorare și riscă să genereze un conflict cu SUA.

Avertismentul privind Taiwanul

Observatorii au remarcat că Xi folosește acest termen de ani buni, dar faptul că a recurs la această referință clasică în timpul vizitei lui Trump ar putea fi un indiciu al poziției sale față de Taiwan.

Liderul chinez l-a avertizat ulterior pe Trump că orice pas greșit în privința Taiwanului ar putea împinge cele două țări într-un „conflict”.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile dintre China și SUA”, a spus Xi, referindu-se la insula guvernată autonom pe care China o revendică.

„Dacă este gestionată greșit, cele două țări ar putea intra în conflict, împingând întreaga relație dintre China și SUA într-o situație extrem de periculoasă”, a adăugat el.

Ce spune Trump

La un banchet organizat în seara zilei de miercuri, liderul chinez a adoptat un ton mai conciliant, insistând că SUA și China ar putea gestiona fricțiunile aparent inevitabile.

„Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție pot merge perfect mână în mână și pot promova bunăstarea întregii lumi”, a spus Xi.

Într-o reacție pe rețelele sociale, Trump a spus că Xi „s-a referit foarte elegant la Statele Unite ca fiind, poate, o națiune în declin”.

Desigur, însă, aceasta nu era o referire la SUA sub conducerea sa, a spus Trump.

„Acum doi ani, eram, de fapt, o națiune în declin”, a spus Trump, cu un atac la Joe Biden.

„În prezent, Statele Unite sunt cea mai dinamică națiune din întreaga lume și sperăm că relația noastră cu China va fi mai puternică și mai bună ca niciodată!”, a spus el.