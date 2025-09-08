„Pot ridica 30% din bani oricând?” Val de clarificări cerute de românii îngrijorați de schimbările la plata pensiilor private / Ce răspund administratorii banilor din Pilonul II și III și ASF

Românii care au pensii private obligatorii (Pilonul II) sau facultative (Pilonul III) au cerut numeroase clarificări în ultima perioadă de la firmele care le gestionează banii privind proiectul de lege adoptat de Guvern care limitează la maxim 30% suma de bani ce poate fi retrasă deodată, restul banilor urmând să fie plătiți lunar pe maxim 8 ani. Doi administratori de fonduri de pensii private, la care contribuie milioane de persoane, au explicat în urma unei solicitări HotNews.ro, ce întrebări au primit de la oamenii îngrijorați și ce sfaturi le-au dat.

„În ultima perioadă am primit numeroase apeluri și mesaje pe această temă, ceea ce arată cât de mult își doresc participanții claritate atunci când vine vorba de economiile lor pentru pensie”, au declarat pentru HotNews.ro oficialii NN, care gestionează cel mai mare fond de pensii din Pilonul II.

Peste 2,1 milioane de români sunt înscriși și contribuie la fondul de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionat de NN Pensii și aproape 380.000 de români contribuie la fondurile de pensii facultative (Pilon III) gestionate de NN Asigurări de Viață, potrivit celor mai recente date anunțate de ASF pentru finalul lunii iulie 2025.

Activele gestionate de NN ale participanților din aceste fonduri depășesc 63,2 miliarde de lei, echivalentul a circa 13 miliarde de euro.

Atât NN Asigurări de Viață, cât și NN Pensii spun că au observat, în ultimele luni, că tot mai mulți participanți îi contactează pentru a cere clarificări sau pentru a-și exprima îngrijorările.

„Este firesc ca, într-un context cu multe discuții despre schimbări legislative, oamenii să își dorească siguranță și claritate în legătură cu economiile lor pentru pensie. Am înregistrat un volum mai mare de întrebări și solicitări, în general, însă aceste evoluții sunt influențate de mai mulți factori, nu doar de proiectul de lege aflat acum în Parlament. Scopul nostru rămâne, în continuare, să fim alături de participanți cu informații corecte și utile, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză”, menționează NN.

„Nu o să mai am acces deloc la bani?” – Ce temeri au oamenii

NN a dat și câteva exemple cu „întrebările primite cel mai des” de la oameni și clarificările pe care le-au oferit:

„Pot ridica 30% oricând?” – Nu. Opțiunea de a face o retragere a plății unice din Pilonul II și Pilonul III este posibilă doar în cazurile prevăzute de lege: pensionare pentru limită de vârstă, invaliditate sau deces, prevăzute și de legislația în vigoare în prezent.

– Nu. Opțiunea de a face o retragere a plății unice din Pilonul II și Pilonul III este posibilă doar în cazurile prevăzute de lege: pensionare pentru limită de vârstă, invaliditate sau deces, prevăzute și de legislația în vigoare în prezent. „Nu o să mai am acces deloc la bani?” – Ba da. Prin actuala propunere de lege privind plata pensiilor, se discută doar despre cum vor fi plătite sumele (o parte într-o tranșă unică și restul eșalonat sau sub formă de pensie viageră). Banii vor fi, în continuare, proprietatea participanților.

– Ba da. Prin actuala propunere de lege privind plata pensiilor, se discută doar despre cum vor fi plătite sumele (o parte într-o tranșă unică și restul eșalonat sau sub formă de pensie viageră). Banii vor fi, în continuare, proprietatea participanților. „Legea se aplică retroactiv?” – Nu. Regulile nu se schimbă pentru dosarele depuse spre plată până la data intrării în vigoare a legii.

Va mai dura un an până când schimbările vor intra în vigoare

În acest moment, explică NN, proiectul de lege este în dezbatere, așteptând să fie aprobat. De la momentul publicării legii în Monitorul Oficial, va mai dura un an până când aceasta va intra în vigoare.

„Este important de subliniat că în prezent discutăm despre un proiect de lege, aflat în dezbatere parlamentară, care poate fi modificat și care, dacă va fi adoptat, va intra în vigoare în termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial. Pentru a evita confuziile, recomandăm verificarea informațiilor doar în surse avizate – ASF, APAPR sau chiar site-urile administratorilor de pensii private – unde datele sunt explicate corect și complet”, subliniază NN.

Și-au schimbat oamenii modul de a-și primi banii de pensie?

HotNews.ro a mai întrebat NN dacă a observat schimbări în modul de a-și primi banii în rândul beneficiarilor de pensie la Pilonul II și III în această lună, pe fondul modificărilor propuse la plata pensiilor private, raportat la trendul anterior de încasare a plăților.

„Analizând solicitările primite în ultima perioadă, nu am identificat diferențe semnificative în ceea ce privește preferința pentru plata unică, comparativ cu lunile anterioare. Alegerea modului de retragere rămâne în general stabilă, iar diferențele punctuale pot fi explicate prin factori diverși, fără a putea fi atribuite în mod direct unui singur motiv. În același timp, este firesc ca participanții să caute mai multe clarificări într-un context în care se discută intens despre posibile schimbări legislative, motiv pentru care încurajăm informarea din surse oficiale și de încredere, precum site-urile ASF, APAPR, și site-urile administratorilor de pensii”, au mai precizat oficialii NN.

BT Pensii: Constatăm îngrijorări din întrebările pe care le pun atunci când ne vizitează

Un alt administrator de fonduri de pensii care a răspuns întrebărilor HotNews.ro este BT Pensii, companie care gestionează două fonduri de pensii private facultative (Pilonul III). Peste 171.000 de români contribuiau la cele două fonduri de pensii, iar valoarea activelor depășea 665,3 milioane de lei, echivalentul a peste 133 milioane de euro, la sfârșitul lunii iulie din acest an, conform datelor ASF.

„Pe fondul informațiilor din spațiul public despre pensii, în general, remarcăm un interes în creștere cu privire la pensia facultativă. Pe de o parte, interesul vine din partea participanților pe care îi avem deja, majoritatea dorind să știe câți bani au acumulat sau întrebări referitoare la economisirea pentru pensie, în general. Pe de altă parte, interesul se reflectă în numărul participanților noi la fondurile de pensii facultative. Peste 7.000 de persoane au aderat în luna august la unul dintre fondurile de pensii facultative administrate de BT Pensii, fiind un record privind numărul de clienți noi într-o lună, în cei 18 ani de activitate a societății”, a declarat pentru HotNews.ro Corina Cojocaru, directorul general al BT Pensii.

„De asemenea”, continuă aceasta, „constatăm îngrijorări din partea participanților la fondurile de pensii, din întrebările pe care le pun atunci când ne vizitează”.

Șefa BT Pensii a detaliat principalele temeri ale oamenilor și lămuririle care le-au fost transmise la aceste îngrijorări:

Accesul la banii acumulați: oamenii se tem că vor putea să își retragă doar 30% din bani. Conform legislației actuale, își vor retrage toți banii, dar eșalonat, în fiecare lună. 30% se referă la partea din suma acumulată pe care o pot retrage într-o singură tranșă. 70% din bani continuă să producă randament și care li se plătesc în tranșe, în fiecare lună, completându-le pensia de la stat. Limitarea retragerii la 30% din soldul cumulat este și o măsură de protecție pe termen lung. Este important să înțelegem că atât Pilonul 2, cât și Pilonul 3 se completează reciproc, însă nu pot fi considerate conturi de acumulare sau de economii, din care să retragem integral sumele. Pentru siguranța financiară este nevoie de predictibilitate, iar limitarea retragerii asigură existența sumelor de încasat pentru o perioadă mai lungă de timp. Un astfel de sistem elimină impulsul de moment, care s-ar putea consuma ușor, impredictibil, lăsând persoana în cauză fără o sursă sigură de venit.

oamenii se tem că vor putea să își retragă doar 30% din bani. Conform legislației actuale, își vor retrage toți banii, dar eșalonat, în fiecare lună. 30% se referă la partea din suma acumulată pe care o pot retrage într-o singură tranșă. 70% din bani continuă să producă randament și care li se plătesc în tranșe, în fiecare lună, completându-le pensia de la stat. Limitarea retragerii la 30% din soldul cumulat este și o măsură de protecție pe termen lung. Este important să înțelegem că atât Pilonul 2, cât și Pilonul 3 se completează reciproc, însă nu pot fi considerate conturi de acumulare sau de economii, din care să retragem integral sumele. Pentru siguranța financiară este nevoie de predictibilitate, iar limitarea retragerii asigură existența sumelor de încasat pentru o perioadă mai lungă de timp. Un astfel de sistem elimină impulsul de moment, care s-ar putea consuma ușor, impredictibil, lăsând persoana în cauză fără o sursă sigură de venit. Perioada de plată a pensiei, de 8 ani – unele persoane consideră că perioada este prea lungă. Activul mediu la Pilonul 2 este acum puțin peste 20.000 lei, care, dacă este plătit în tranșe lunare de 1.281 de lei, cât e acum indemnizația socială pentru pensionari, se epuizează în mai puțin de un an și jumătate. Prin urmare, persoana trebuie să acumuleze sume mult mai mari la un fond de pensii private. Iar dacă se întâmplă ceva nedorit în cei 8 ani pentru cel care a acumulat sume atât de mari, banii nu se pierd pentru că se moștenesc”.

ASF: Unii participanți își schimbă lunar modul de plată a banilor din plată eșalonată în plată unică

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care monitorizează sistemul de pensii private, susține, răspunzând întrebărilor HotNews.ro, că „în ceea ce privește proiectul legii plății pensiilor, acesta nu are în acest moment un impact în modul de plată ales de participanți/beneficiari, deoarece legea va intra in vigoare în termen de 1 an de la data publicării in Monitorul Oficial, în acest moment fiind trimisă de către Guvern spre aprobare în Parlamentul României”.

Potrivit actualelor norme, sumele acumulate în contul Pilonului 2 pot fi încasate – la vârsta de pensionare sau de către moștenitori, în caz de deces al contribuabilului – într-o tranșă, printr-o plată unică, sau pe 5 ani, în 60 de tranșe lunare.

HotNews.ro a întrebat ASF și dacă au existat beneficiari care să ceară retragerea tuturor banilor, deși poate anterior optaseră pentru plăți eșalonate, în actualul context al adoptării de către guvern a proiectului de lege care schimbă modul de plată a pensiei private.

„Lunar există diferite situații în care unii participanți, respectiv beneficiari solicită modificarea modalității de plată a activului din plată eșalonată în plată unică. Aceste modificări sunt de regulă frecvente atunci când apar modificări de natură fiscală, fiecare participant alegând modalitatea de plată cea mai avantajoasă pentru el”, au precizat oficialii ASF.

Ce răspunde ASF temerilor oamenilor cu pensii private

HotNews.ro a mai solicitat ASF să precizeze ce temeri crede că sunt false legate de proiectul de lege care schimbă modul de plată a pensiilor private și ce ar trebui să știe oamenii care au bani la Pilonul II și III de pensii.

„Pensia privată este un instrument esențial de protecție financiară pentru perioada de după retragerea din activitate. Prin natura sa este concepută să ofere sprijin pe termen lung, nu un câștig rapid. Banii acumulați în conturile individuale fie că sunt la Pilonul II sau la Pilonul III sunt proprietatea fiecărui participant. Aceștia au fost strânși cu un scop clar: asigurarea unui venit suplimentar constant luna, de luna, în anii de pensionare. Prin plata în tranșe lunare sistemul asigură continuitatea veniturilor și stabilitate financiară pe un termen mai lung”, au precizat oficialii ASF.

Cum se fac acum plățile la Pilonul II și III de pensii: 77% dintre beneficiari preferă toți banii deodată

Potrivit normelor actuale, poți avea acces la banii acumulați la Pilonul II și III de pensii în trei situații:

când obții decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii la Pilonul II / După împlinirea vârstei de 50 de ani la Pilonul III;

când obții decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public de pensii, indiferent de gradul de invaliditate;

în cazul nefericit al decesului participantului, banii acumulați în contul personal pot fi retrași de către moștenitorii săi legali sau testamentari.

Legislația prevede deocamdată două opțiuni pentru a-ți primi banii atât la Pilonul II, cât și la Pilonul III: fie o plată unică (toți banii deodată), fie plăți lunare egale, eșalonate pe durata a cel mult 5 ani (maxim 60 de plăți lunare egale).

La Pilonul II de pensii, în primele trei luni din acest an, au fost efectuate plăți la Pilonul II de circa 374,8 milioane lei către 12.341 participanți sau beneficiari. În aceeași perioadă de referință, ca și modalitate de plată, 77% dintre participanți/beneficiari au preferat plățile unice în detrimentul celor eșalonate.

În perioada 2008-2024, fondurile de pensii din Pilonul II au realizat un număr de peste 210.000 de plăţi către beneficiari (participanți și moștenitori), sumele plătite fiind în valoare totală de 3,1 miliarde de lei. Marea majoritate a celor care au beneficiat de plăți din Pilonul II a fost formată din cei pensionați pentru limită de vârstă, iar plata unică a fost modalitatea preferată de a primi banii.

La Pilonul III de pensii, în primele trei luni din acest an, s-au făcut plăți de aproximativ 38,5 milioane lei către 2.710 participanți sau beneficiari. Modalitatea de plată preferată a fost plata unică, reprezentând un procent de 78,5% din totalul numărului de plăți efectuate de fondurile de pensii facultative.

Schimbări propuse la plata pensiilor private: Cine retrage 30% odată pierde 12-13% din sumă, prin taxe și impozite

Românii care au pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II) sau pensii private facultative (Pilonul III) vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani sau eșalonați ca pensie viageră pe toată durata vieții, potrivit proiectului de lege aprobat în data de 21 august de Guvern. Proiectul a fost trimis în Parlament pentru dezbatere și eventuale modificări.

La finalul ședinței de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de sectorul pensiilor private, a anunțat principalele schimbări la proiectul de lege privind plata pensiilor private, act care este o condiție obligatorie pentru aderarea României la OCDE.

Acesta a atenționat că, cine alege să retragă 30% din banii acumulați la pensie, potrivit formei care a trecut de Guvern, va pierde 12-13% din suma acumulată prin aplicarea taxelor și impozitelor. Soluția propusă de acesta pentru ca pensionarii să poată evita această pierdere este eșalonarea tuturor banilor acumulați în pensia privată pe 8 ani (prin plăți programate) sau pe toată durata vieții (pensii viagere).