„Poţi fi mândră, l-ai crescut bine”. Sarkozy a confundat o jurnalistă cu mama lui Ousmane Dembele

Nicolas Sarkozy, fostul preşedinte al Franţei, a confundat o jurnalistă de culoare de la France TV cu mama internaţionalului francez Ousmane Dembele, proaspătul laureat al Balonului de Aur, relatează News.ro.

Condamnat joi la cinci ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conspiraţie criminală, din cauza faptului că a primit finanţare libiană în campaniei sa electorală din anul 2007, Nicolas Sarkozy a făcut apel la sentinţă, denunţând o „nedreptate”. Fostul preşedinte va cunoaşte data încarcerării sale abia în ziua de 13 octombrie, când se va prezenta în faţa Parchetului Financiar.

Între timp, însă, Sarkozy s-a aflat sâmbătă seară pe Parc des Princes pentru a asista la meciul dintre PSG şi Auxerre, scor 2-0.

El a ţinut să-i aducă un omagiu lui Ousmane Dembele şi, conform publicaţiei Le Parisien, fostul şef de stat a confundat o jurnalistă cu mama lui Ousmane Dembele.

„Poţi fi mândră de el, l-ai crescut bine”, i-ar fi spus Sarkozy unei jurnaliste de la France TV, născută în Senegal, crezând că vorbeşte cu mama internaţionalului francez. În cele din urmă, jurnalista a zâmbit şi i-a răspuns lui Sarkozy, fără a-şi dezvălui identitatea. „Toţi am fost alături de el”, a spus jurnalista, spre amuzamentul celor prezenţi, printre care se aflau şi oficiali ai clubului PSG.