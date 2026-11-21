După listarea la bursă a Anthropic, Yasmin Razavi, a devenit singurul investitor extern cu loc în consiliul de administrație al creatorului Claude. Partener general la fondul de investiții Spark Capital, Razavi a susținut Anthropic într-o perioadă în care compania nu era încă un nume important în domeniul inteligenței artificiale, potrivit profilui ei publicat de Financial Times și Forbes.

Fondată cu doar șase ani în urmă, Anthropic a atins o valoare de 2 trilioane de dolari la debutul său bursier.

Oferta publică inițială a companiei Anthropic, care a avut loc joi, a reordonat ierarhia puterii din Silicon Valley. Un grup restrâns de investitori de capital de risc care au pariat din timp și cu îndrăzneală pe creatorul Claude au înregistrat un câștig neașteptat cumulat de peste 100 de miliarde de dolari.

Printre aceștia se numără și Spark Capital, care ar deține acțiuni în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari, conform calculelor FT.

A ajuns aici datorită lui Yasmin Razavi, partener general de la Spark Capital, care a pariat devreme pe Anthropic, într-un moment în care majoritatea celorlalte fonduri de capital de risc evitau compania.

În mai 2023, la doar șase luni după lansarea ChatGPT al OpenAI, Razavi a condus din partea Spark Capital o investiție de 450 de milioane de dolari în Anthropic. Investiția a evaluat atunci Anthropic la aproximativ 5 miliarde de dolari. Spark a contribuit cu 75 de milioane de dolari în această rundă, cu circa 11 dolari pe acțiune.

Odată cu investiția, Razavi a primit un loc în boardul Anthropic. Altă rundă de finanțare a Anthropic a avut loc în februarie 2026, la o evaluare de 380 de miliarde de dolari.

„A fost cea mai mare sumă pe care am investit-o vreodată în istoria firmei noastre; așadar, nu a fost genul acela de abordare de tip «aruncă bani peste tot și speră la ce-o ieși», unde totul ține de noroc”, spunea Razavi în mai 2026 pentru Forbes.

„A fost un act de încredere curajos”, a mai spus ea.

Dintre toți investitorii financiari ai Anthropic, Yasmin Razavi este singura care a primit un loc în consiliul de administrație.

Cine este Yasmin Razavi

Născută la Teheran, în Iran, Yasmin Razavi, în vârstă de 37 de ani, a plecat în adolescență în Canada să studieze ingineria la Universitatea din Toronto. Ulterior, a obținut un MBA la Harvard Business School.

Înainte de a se alătura echipei Spark, în 2017, a lucrat ca consultant la McKinsey & Company și ca investitor la Index Ventures, în Londra. Ulterior, s-a alăturat companiei Snap Inc. în calitate de manager de produs, cu misiunea de a dezvolta tehnologia care stă la baza sistemului de monetizare al aplicației, potrivit informațiilor publicate de Spark Capital.

Razavi, care își desfășoară în prezent activitatea între New York și San Francisco, a investit, de asemenea, în MatX – producător de cipuri pentru inteligența artificială – și în Cambridge Aerospace, un constructor britanic de drone.

În 2026, Yasmin Razavi a fost inclusă pentru prima dată în clasamentul Forbes Midas List, care reunește cei mai importanți investitori din industria tehnologiei. Ea s-a clasat pe locul 13.