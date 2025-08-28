Povestea incredibilă a femeii atacate de Trump: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu”
Imane Khelif (26 de ani), pugilistă algeriană și campioană olimpică la Paris 2024, a vorbit despre drumul greu către succes, presiunile cu care s-a confruntat și impactul pe care cazul ei îl are asupra sportului
Performanțele lui Khelif de la Paris au generat controverse legate de eligibilitatea de gen. Ca urmare a acestor dispute, a fost supusă mai multor teste, iar participarea i-a fost interzisă în două competiții, o situație cu care s-a mai confruntat și anterior.
INTERVIURILE HotNews.ro