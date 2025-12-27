Povestea tânărului care a devenit milionar la 21 de ani. „Nici nu știam ce să fac cu atâția bani”

Timothy Shultz a câțtigat în 1999 al premiului cel mare la Powerball, o loterie din Statele Unite – 28 de milioane de dolari. „Nu voiam să ajung o statistică a câștigătorilor la loto care dau faliment”, a spus el pentru Business Insider care a documentat povestea sa.

Shultz, care are acum 47 de ani, a câștigat 28 de milioane de dolari în 1999, când lucra la o benzinărie, și s-a „pensionat” multimilionar la 21 de ani. Pentru a nu ajunge printre ghinioniștii care își pierd în cele din urmă toți banii, el și-a făcut un plan foarte clar.

Timothy Shultz / Foto: Captură foto / YouTube

Consultarea specialiștilor financiari a fost primul pas făcut de Shultz după ce a câștigat Powerball

„Dintr-odată, am trecut de la angajat la benzinărie la pensionar la 21 de ani. Simțeam că țin o baghetă magică. Totul era posibil, dar voiam și să fiu responsabil financiar”, a spus Timothy Shultz pentru Business Insider într-un interviu acordat în 2024.

El a declarat că „la 21 de ani nu aveam nicio idee ce să fac cu atâția bani și am avut noroc că am căutat îndrumare profesională. Nu voiam să ajung o statistică a câștigătorilor la loterie care dau faliment în câțiva ani”.

Înainte să depună biletul, a spus că a consultat specialiști financiari pentru a înțelege cât își poate permite să cheltuie și să dăruiască altora.

Investițiile l-au ajutat să-și păstreze averea

Înainte să primească vreun ban, a pus la punct împreună cu consilierii săi financiari un plan de a-i investi, astfel încât randamentele să-i ajungă pentru toată viața – „Am investit mai ales în acțiuni, obligațiuni și fonduri mutuale”.

Emily Irwin, consilieră care îi ghidează pe câștigătorii la loterie în privința modului în care își cheltuie banii, a declarat într-un interviu pentru Business Insider că exact asta ar trebui să facă și alți câștigători.

Ea a mai recomandat formarea cât mai rapidă a unei echipe de planificatori financiari, dar care să fie foarte bine documentați înainte.

Ce a făcut câștigătorul cu banii

Primul lucru pe care Shultz l-a cumpărat cu banii a fost cel mai nou sistem de jocuri video. Un lux, a spus el, „pe care nu mi-l permiteam înainte să câștig.” Apoi și-a făcut investițiile.

El a spus că și-a ajutat familia, a cumpărat mașini și a călătorit. S-a întors chiar la facultate pentru a studia film și jurnalism de televiziune. Era, însă, înconjurat de alți studenți care se chinuiau financiar, așa că a plătit pentru vacanțele, mesele sau activitățile prietenilor săi.

„Când câștigi la loterie, oamenii nu văd banii ca pe ceva ce ai câștigat prin muncă. O rudă mi-a spus direct că am primit ceva pe gratis câștigând la loterie și că ar trebui să continui să le dau bani lor și altora”, a spus bărbatul.

Singurul regret

În prezent, Timothy Shultz spune că își petrece majoritatea timpului liber făcând sport și lucrând la podcastul și canalul său de YouTube, urmărit de 155.000 de persoane, – „Lottery, Dreams, and Fortune” (Loterie, Vise și Noroc) – care spune poveștile altor câștigători la loterie.

Chiar dacă a făcut alegeri foarte bune în materie de investiții, regretă totuși că a omis o investiție anume: „Îmi doresc să fi investit în bitcoin acum câțiva ani, dar acesta este singurul meu regret legat de modul în care am cheltuit banii câștigați”.