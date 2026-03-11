„Pregătiţi-vă ca preţul barilului de petrol să ajungă la 200 de dolari”. Armata iraniană califică drept „ţinte legitime” navele americane, israeliene şi ale aliaţilor din strâmtoarea Ormuz

Armata iraniană a calificat navele aparţinând Statelor Unite, Israelului sau aliaţilor lor drept „ţinte legitime” atunci când navighează prin strategica strâmtoare Ormuz, relatează Le Figaro, conform News.ro.

„Orice navă a cărei încărcătură de petrol sau nava însăşi aparţine Statelor Unite, regimului sionist sau aliaţilor lor ostili va fi considerată o ţintă legitimă”, a declarat comandamentul central al operaţiunilor militare, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Acesta a reafirmat că armata iraniană nu va permite „exportul niciunui litru de petrol” prin strâmtoare.

„Pregătiţi-vă pentru ca preţul barilului de petrol să ajungă la 200 de dolari, deoarece preţul petrolului depinde de securitatea regională pe care aţi destabilizat-o”, a adaugat purtătorul de cuvânt Ebrahim Zolfaqari.

Pe de altă parte, Iranul a acuzat Statele Unite şi Israelul că au lovit o ambulanţă maritimă în strâmtoarea Ormuz. Ambulanţa era staţionată în portul insulei Ormuz când a fost „lovită de rachete”, a afirmat agenţia de presă Mehr, publicând o înregistrare video cu o barcă în flăcări. Nu au fost semnalate victime.

Armata iraniană a mai declarat miercuri că a vizat mai multe ţinte din Israel, printre care conducerea serviciilor militare de informaţii şi o bază navală, afirmând că atacurile „sunt încă în curs”. Ţintele vizate de la începutul dimineţii includ şi o bază navală din Haifa şi o bază militară de observare radar, potrivit comunicatului armatei difuzat de televiziunea de stat.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic critic, prin care tranzitează zilnic peste 20 de milioane de barili de petrol, aproximativ 20% din consumul global.

Luni, prețul petrolului depășise 100 de dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel de după mijlocul anului 2022, pe fondul reducerii furnizărilor Arabiei Saudite și altor producători în contextul extinderii conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a alimentat temerile privind perturbări majore ale aprovizionării globale. Marți 10 martie dimineață, contractele futures pentru sortimentul de petrol de referință Brent scăzuseră la aproximativ 93 dolari/baril, (minus 6%), iar sortimentul de țiței american WTI se ieftinise la 88 dolari/baril (minus 7%).

Trump: „Consecințele militare vor fi de nemaivăzut”

Președintele SUA Donald Trump a avertizat marți Iranul că se va confrunta cu consecințe de un nivel „nemaivăzut” dacă va mina strâmtoarea Ormuz.

„Dacă Iranul a pus mine în strâmtoarea Ormuz – nu avem informații că ar face-o – le vrem îndepărtate, imediat! Dacă minele au fost amplasate, indiferent de motiv, și nu sunt îndepărtate de îndată, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut. Dacă, pe de altă parte, îndepărtează ceea ce a fost pus, va fi un paș uriaș în direcția corectă!”, a scris Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

CBS News a relatat că un oficial american a declarat, sub protecția anonimatului, că Iranul se pregătește să amplaseze mine navale în strâmtoarea Ormuz, folosind bărci de mici dimensiuni care pot transporta două sau trei mine.

Stocul de mine al Iranului nu este cunoscut cu exactitate, însă estimările din ultimii ani au variat între 2.000 și 6.000, fiind produse în Iran, China sau Rusia.

De asemenea, CNN a invocat surse din serviciile de informații potrivit cărora procesul de minare ar fi început deja, dar la o scară destul de redusă.