Premieră în Coreea de Sud: Președintele a fost arestat

Fostul procuror-vedetă devenit președinte, Yoon Suk Yeol, va intra în istorie ca primul șef de stat în exercițiu din Coreea de Sud arestat, o nouă etapă în prăbușirea sa spre infern de la tentativa sa eșuată de a impune legea marțială, la începutul lunii decembrie, transmite AFP.

Refugiat de săptămâni întregi în reședința sa din Seul, Yoon Suk Yeol, în vârstă de 64 de ani, a cedat în cele din urmă după un nou asalt spectaculos din partea procurorilor de la Biroul de Investigare a Corupției (CIO), escortați de ofițeri de poliție.

„Am decis să răspund Biroului de Investigare a Corupției”, a anunțat fostul magistrat care se ocupa de corupția de la nivel înalt, adăugând că nu recunoaște legalitatea anchetei, dar se va supune acesteia „pentru a evita orice vărsare de sânge”.

Niciodată până acum un șef de stat în funcție nu a fost arestat în Coreea de Sud. Oficial, Yoon este încă președinte, întrucât punerea sub acuzare adoptată împotriva sa la 14 decembrie de către deputați nu a dus până acum decât la suspendarea sa în așteptarea verificării de către Curtea Constituțională.

Acuzat de subminarea democrației sud-coreene prin impunerea legii marțiale la 3 decembrie și trimiterea armatei în parlament pentru a-l intimida, acesta a ignorat mai multe citații de a se prezenta la anchetele privind „rebeliunea”, o infracțiune pedepsită cu moartea în Coreea de Sud.

El nu s-a prezentat nici marți la prima audiere din cadrul procesului său de destituire din funcție.

Acest lider foarte conservator și-a justificat decizia șoc de la începutul lunii decembrie prin dorința de a proteja țara de „forțele comuniste nord-coreene” și de a „elimina elementele ostile statului”, criticându-i pe deputații opoziției majoritare care îi blochează toate proiectele.

În acea noapte, el a autorizat armata să tragă, conform dezvăluirilor procuraturii. Acest lucru nu s-a întâmplat și, într-un plen înconjurat de forțe speciale, aleșii au reușit să voteze un text prin care solicitau abolirea acestei stări de excepție.

Departe de a regreta că a aruncat Coreea de Sud în haos politic, Yoon se apără de orice acuzație privind o „rebeliune”, promițând miilor de susținători care au ieșit în stradă în iarna geroasă de la Seul să lupte „până la capăt”.

Yoon Suk Yeol a intrat târziu în politică, după o carieră fulminantă ca procuror

Înainte de intrarea sa târzie în politică în 2021, Yoon Suk Yeol, născut la 18 decembrie 1960 în Seul, fiu de academicieni, și-a petrecut întreaga carieră în cadrul procuraturii.

El a jucat un rol-cheie în ancheta privind abuzul de putere și corupția care a dus la destituirea și ulterior încarcerarea președintei Park Geun-hye în 2017. În același an, a fost numit procuror-șef al Seulului. Sub conducerea sa, procuratura a pus sub acuzare aproximativ o sută de oficiali de rang înalt, inclusiv pe fostul președinte Lee Myung-bak, pentru tot felul de infracțiuni. Mai mulți suspecți s-au sinucis în închisoare.

Yoon Suk Yeol a fost numit procuror general al țării în 2019. Doi ani mai târziu, bazându-se pe popularitatea sa de aprig critic al corupției și al abuzului de putere, demisionează, își anunță candidatura la președinție și se alătură Partidului Puterii Poporului (PPP, dreapta).

Anti-feminist declarat, acesta a promis să desființeze Ministerul Egalității de Gen, care a generat progrese pentru femeile sud-coreene începând din 2001. O promisiune pe care, în lipsa unei majorități parlamentare, nu a putut-o îndeplinit.

La capătul unei campanii extrem de polarizate, candidatul PPP a fost ales în 2022 în fața liderului Partidului Democrat, Lee Jae-myung, cu cea mai mică diferență din istoria țării.

Odată ajuns la putere, acest admirator declarat al lui Winston Churchill a dus o politică dură față de Coreea de Nord și și-a consolidat alianța cu Statele Unite.

De asemenea, el s-a apropiat de Japonia, stârnind nemulțumirea unei părți a populației într-o țară în care resentimentele față de fosta putere colonială rămân puternice.

Scandal după scandal

Reputația sa a fost în ultima vreme afectate de o serie de scandaluri. Începând cu busculada de Halloween din Seul, din octombrie 2022, care a provocat moartea a peste 150 de persoane. Tragedia a fost pusă pe seama unei serii de neglijențe din partea autorităților.

El a fost acuzat că a abuzat de dreptul său de veto, în special pentru a bloca o anchetă parlamentară privind un caz de manipulare a prețurilor în care era implicată soția sa, Kim Keon-hee.

Alte scandaluri în care a fost implicată Prima Doamnă s-au răsfrânt asupra sa, iar sprijinul său popular s-a erodat rapid. Acest lucru a dus la o înfrângere zdrobitoare a partidului său în alegerile parlamentare din aprilie 2024.

Yoon Suk Yeol este primul președinte sud-coreean în exercițiu care este arestat și al treilea care este suspendat de parlament, după Park Geun-hye în 2017 și Roh Moo-hyun în 2004. Destituirea lui Roh Moo-hyun a fost invalidată de Curtea Constituțională.