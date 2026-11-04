Premieră istorică în Carolina de Sud: Democrata Annie Andrews câștigă un loc în Senat, deținut de republicani de 26 de ani

Susținută puternic de Donald Trump, republicana Darline Graham a pierdut scrutinul în fața democratei Annie Andrews, după ce a eșuat în comitatele-cheie din Upstate din Carolina de Sud.

Democrata Annie Andrews, medic pediatru care și-a axat campania electorală pe accesibilitatea serviciilor medicale, a câștigat cursa pentru Senatul SUA în Carolina de Sud, devenind astfel prima democrată care reprezintă statul în Senat după mai bine de un sfert de secol, potrivit The Guardian.

Andrews a dus o luptă dificilă într-un stat considerat un bastion republican, împotriva lui Darline Graham, sora regretatului om politic republican Lindsey Graham.

Graham, în vârstă de 62 de ani, a fost îndemnată public să candideze de către Donald Trump, care a făcut campanie cu entuziasm în favoarea ei și a denigrat-o pe adversara sa democrată, inclusiv folosind o expresie transfobică la adresa lui Andrews, scrie sursa citată.

Gafa din dezbateri și egalitatea din sondaje

Analiștii consideră că avansul democraților a fost favorizat de lipsa de experiență politică a lui Graham la nivel național. În timpul unei dezbateri din luna august, ea a recunoscut public că „nu este prea bine informată în privința securității naționale”, după ce a fost întrebată despre politica SUA față de Taiwan.

Ultima dată când Carolina de Sud a ales un democrat în Senat a fost în 1998, dar un sondaj realizat de New York Times și Siena în săptămâna dinaintea alegerilor arăta că cei doi candidați erau la egalitate, ambii înregistrând 48% în sondaj.

Graham a rămas fidelă lui Trump în programul său electoral, afirmând, printre altele, că are încredere deplină în liderul de la Casa Albă în ceea ce privește tarifele și războiul cu Iranul, subiecte nepopulare în rândul majorității americanilor.

Andrews, în schimb, a calificat războiul cu Iranul drept „ilegal” și a criticat efectul acestuia asupra prețurilor la benzină. De asemenea, democrata a declarat în septembrie că dorește să „găsim o cale de ieșire din acest război ilegal și neconstituțional de peste ocean, care costă un miliard de dolari pe zi”.

Andrews a încercat să se diferențieze de alți democrați în privința mai multor chestiuni și a fost criticată de susținătorii comunității LGBTQ+ pentru un spot publicitar difuzat în ultima lună a campaniei, în care s-a referit la femeile trans ca fiind „bărbați biologici” și a afirmat că nu „susține și nu a efectuat niciodată operații de schimbare de sex pentru minori”.

O premieră absolută

Este pentru prima dată când Carolina de Sud trimite o femeie în Senat. Momentul vine la aproape un secol după ce Hattie Caraway din Arkansas devenea, în 1932, prima femeie senator din istoria Statelor Unite.

Până la scrutinul din acest an, Carolina de Sud făcea parte dintr-un grup select de 15 state americane care nu fuseseră niciodată reprezentate de o femeie în Senat, listă ce includea și bastioane liberale din Nord-Est, precum Pennsylvania, Connecticut, New Jersey sau Vermont.