Premieră medicală la Timișoara: cancer pulmonar operat robotic la un pacient de 75 de ani. Dr. Tudor Mateescu, MedLife Medici’s: „Recuperarea a fost spectaculoasă“

Diagnosticat întâmplător cu cancer pulmonar după o viroză persistentă, un bărbat de 75 de ani din vestul țării a avut șansa unei recuperări spectaculoase după o intervenție de chirurgie toracică robotică cu sistemul Da Vinci, o premieră pentru această regiune a României. Operația a fost realizată la Spitalul MedLife Medici’s din Timișoara, de echipa coordonată de dr. Tudor Mateescu, chirurg toracic. „Este un privilegiu că avem posibilitatea, aici, la Timișoara, să efectuăm intervenții de chirurgie robotică la nivelul toracelui și nu vorbim doar despre tumori, ci despre aproape patologie localizată în torace sau la nivelul de graniță dintre torace și abdomen“, spune dr. Mateescu.

„Câtă grijă a avut să mănânce sănătos, să facă mișcare, să-și mențină corpul în formă, și tot a făcut cancer! “ – e un comentariu comun atunci când o persoană aparent sănătoasă primește diagnosticul de cancer. Din păcate, boala poate apărea chiar și la oameni atenți la stilul de viață, spun medicii. Însă tocmai un organism fără alte probleme grave are mai multe șanse să răspundă bine la tratament și chiar să fie vindecat.

Un exemplu este cazul unui pacient de 75 de ani, din vestul țării, care a mers la medic pentru o banală viroză care părea că nu mai trece. Investigațiile recomandate de pneumolog au dus la descoperirea unei tumori pulmonare la plămânul drept, într-un stadiu incipient.

„Pacientul a mers la medic pentru o simplă viroză. Medicul i-a recomandat un tomograf și astfel a apărut suspiciunea unei tumori. Ulterior, a ajuns la noi în clinică, unde am avut posibilitatea să evaluăm complet cazul și să decidem strategia chirurgicală“, povestește dr. Mateescu.

În urma consulturilor cardiologice și anestezice, pacientul s-a dovedit a fi într-o stare generală bună, ceea ce a permis echipei medicale să abordeze tumora printr-o metodă modernă și minim invazivă: chirurgia toracică robotică.

De la toracoscopie la chirurgie robotică

În trecut, tumorile pulmonare erau operate aproape exclusiv prin chirurgie clasică, deschisă, care presupunea o incizie de 15-30 de centimetri, separarea coastelor și o recuperare extrem de dificilă pentru pacient. Ulterior, s-a dezvoltat toracoscopia – echivalentul laparoscopiei din chirurgia abdominală –, prin care medicii pot opera, prin câteva incizii mici, cu ajutorul unor camere video și instrumente fine.

Astăzi, un pas și mai avansat este chirurgia robotică. Sistemul Da Vinci îi permite chirurgului să opereze stând la o consolă, de unde controlează instrumentele robotului cu o precizie imposibil de egalat de mâna umană. „Robotul ne oferă o imagine tridimensională, extrem de detaliată, și ne permite să manevrăm instrumentele ca și cum am fi în interiorul cavității toracice. Practic, e ca și cum ai fi un mic personaj care explorează fiecare colț al toracelui. Mișcările sunt mult mai fine, precizia e net superioară și controlul sângerării mult mai bun“, explică medicul Tudor Mateescu.

Operație complexă, prin patru incizii de 1,5 cm

Operația a presupus rezecția unei porțiuni din plămânul drept, după ce medicii au eliberat organul de numeroase aderențe, extrem de greu de rezolvat prin metode clasice. „Pacientul avea un sindrom aderențial, plămânul fiind lipit de peretele toracic. A trebuit să-l eliberăm înainte să putem ajunge la tumoră. Robotul a facilitat enorm acest pas. Am reușit să localizăm și să rezecăm formațiunea tumorală în limite oncologice, cu o pierdere minimă de sânge – de ordinul a 100-200 ml – și cu doar patru incizii de 1,5 cm fiecare“, explică dr. Mateescu.

La exterior, pacientul rămâne cu cicatrici abia vizibile, însă în interior a fost vorba despre o intervenție complexă, comparabilă cu cele mai dificile operații toracice.

Recuperare spectaculoasă

Unul dintre marile avantaje ale chirurgiei robotice este recuperarea extrem de rapidă. „Pacientul a fost externat după trei zile și și-a reluat activitățile obișnuite la scurt timp după operație. Dacă ar fi fost operat clasic, ar fi avut o plagă de zeci de centimetri, dureri puternice la nivelul plăgii și din cauza coastelor care se rup în momentul depărtării, și o recuperare care putea dura săptămâni întregi. Acum, complicațiile la nivelul peretelui toracic sunt practic inexistente“, subliniază chirurgul.

Analizele histopatologice au confirmat că formațiunea era o tumoră canceroasă, însă descoperită într-un stadiu incipient, ceea ce crește semnificativ șansele de supraviețuire. Pacientul se află în prezent în evidența oncologului și va urma tratamentul și monitorizarea necesare.

Avantajele pentru chirurg și pacient

Chirurgia robotică nu aduce beneficii doar pacientului, ci și echipei medicale. „În chirurgia toracoscopică, chirurgul operează în picioare, în poziții vicioase, ore întregi, ceea ce duce la oboseală și, implicit, poate afecta calitatea actului chirurgical. La robot, chirurgul stă pe scaun, manevrează instrumentele prin joystickuri și are control deplin asupra câmpului operator. Pentru pacient, înseamnă precizie mai mare, risc redus de complicații și o recuperare spectaculoasă“, spune dr. Mateescu.

În plus, robotul permite disecții extrem de fine, imposibile prin alte metode, și oferă posibilitatea schimbării rapide a instrumentelor și ajustării câmpului vizual 3D.

Chirurgia toracică robotică, o nouă eră în vestul țării

Intervenția realizată la Timișoara este prima de acest tip în vestul României, dar nu va fi singura. „Este un privilegiu că avem posibilitatea, aici, la Timișoara, să efectuăm intervenții de chirurgie robotică la nivelul toracelui și nu vorbim doar despre tumori, ci despre aproape patologie localizată în torace: tumori pulmonare, formațiuni de mediastin, afecțiuni ale timusului – cum este miastenia gravis –, probleme la nivelul esofagului sau traheei. Este un mare câștig pentru pacienții din această regiune că au acces la o tehnologie atât de avansată“, subliniază chirurgul. În opinia sa, chirurgia robotică reprezintă „viitorul chirurgiei toracice“, întrucât oferă o combinație unică de precizie, siguranță și confort.

Importanța investigațiilor timpurii

Povestea pacientului depistat aproape întâmplător cu cancer pulmonar într-un stadiu incipient scoate în evidență și un alt aspect esențial: importanța prezentării la medic de la primele semne că ceva e în neregulă și a investigațiilor imagistice efectuate la timp.

„Dacă pacientul nu ar fi făcut acel tomograf, tumora ar fi rămas nediagnosticată, iar peste câteva luni sau un an poate ar fi fost prea târziu. Faptul că a mers la medic și că a fost îndrumat corect i-a salvat viața. E bine să mergem la controale, mai ales la vârste înaintate și mai ales dacă apar simptome respiratorii“, atrage atenția dr. Mateescu.

Pentru pacientul de 75 de ani, operația robotică a însemnat nu doar eliminarea tumorii, ci și o șansă la o viață normală, fără traumele fizice și psihice ale unei intervenții clasice. „Recuperarea este spectaculoasă, iar faptul că la trei zile după operație, pacientul merge acasă și își reia activitatea e cea mai bună dovadă a eficienței acestei tehnologii. Este o mare satisfacție pentru noi, ca echipă, să putem oferi pacienților din vestul țării acest nivel de tratament“, încheie dr. Tudor Mateescu.

