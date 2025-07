Premierul Bolojan, despre tăierea sporurilor din sectorul public: „În ultimii ani, printr-o inventivitate legislativă, avem zeci de sporuri” / Ce situație chiar din interiorul Guvernului a povestit

„Degeaba reduci astăzi o simplă cheltuială care nu e structurală pentru că va reveni anul viitor. Sunt prea puțini contribuabili față de numărul de angajați și de sumele totale care sunt în administrație”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu în direct la Antena 3 CNN, în contextul tăierilor de venituri ai angajaților din sectorul public, din pachetul măsurilor fiscale.

„Degeaba reduci astăzi o simplă cheltuială pentru ca, daca nu e structurala, va reveni anul viitor. Unde putem reduce cheltuielile? În sectorul public. Noi avem un sector public prea mare raportat la numărul de cetățeni care lucrează în economia reală. Sunt prea puțini contribuabili față de numărul de angajați și de sumele totale care sunt în administrație. Atunci, reduci nivelul salariului sau reduci numărul de angajați, dar la angajați nu poți să anunti niște procente. Viețile oamenilor și carierele nu înseamnă procente, înseamnă analiză corectă și cinstită”, a explicat Ilie Bolojan măsurile fiscale anunțate.

Despre tăierea sporurilor din sectorul public, premierul le numește o „inventivitate legislativă” și „o competiție de inventat sporturi”.

„Am constatat că în acești ani că printr-o inventivitate legislativă avem zeci de sporuri în sectorul public. Și a fost o competiție de inventat sporturi: confidențialitate, condiții vătămătoare, fonduri europene. Nu ar fi fost o problemă dacă ar fi fost aplicate corect, dar a început să se abuzeze de ele. Unele, într-o formă sau alta, sunt justificate. Am ajuns ca media salariilor din sectorul public să fie mai mare ca-n sectorul privat. Am avut grijă să ne mai dăm niște drepturi. Suntem singura țară din UE în care judecătorii se pensionează la 48 de ani, exact când sunt în deplinătatea capacităților intelectuale. Am ajuns în situația în care a trebuit să vedem unde s-a sărit peste cal și să punem o frana pentru ca nu ne mai permitem să le plătim”, a continuat el.

Bolojan oferă și un exemplu: „Când am ajuns premier, a trebuit sa vad ce aparat lucrează în Guvern, pentru Guvern, și am constatat ca avem o direcție de protocol care are 30 de oameni. La Cotroceni, sunt 9 la protocol”.