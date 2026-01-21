Premierul Bolojan s-a dus la BNR să vorbească cu guvernatorul Isărescu despre bugetul pe 2026 

Ilie Bolojan s-a dus miercuri dimineață la sediul Băncii Naționale pentru a discuta despre bugetul pentru anul 2026 cu guvernatorul Mugur Isărescu.

La ora 09:00 a început întâlnirea dintre premier și guvernatorul BNR în care au discutat timp de aproximativ o oră și jumătate despre bugetul național pentru anul 2026, potrivit informațiilor HotNews.

În ședința coaliției de luni, liderii partidelor de la guvernare au decis să formeze un comitet pentru crearea bugetului pentru 2026. Din acest grup vor face parte ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și cel mult patru reprezentanți ai fiecărui partid, dar și primari.

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără a fi finalizat bugetul național, așa cum se întâmplă în mod uzual. Inițial, ar fi trebuit să fie adoptat la finalul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie.

Acum, ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii februarie.

Săptămâna trecută, premierul Bolojan a avut întâlniri cu reprezentanții tuturor ministerelor pentru a analiza situația bugetară.

Nazare: „Închidem anul cu o execuţie bună”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat, luni seară, pe Facebook, că a agreat, luni, alături de lideri din coaliţia de guvernare, „un calendar clar şi realist” pentru aprobarea bugetului de stat pe 2026, iar în câteva zile vor aproba plafoanele bugetare, urmând apoi consultări cu toate ministerele.

Ministrul afirmă că la mijlocul lunii februarie urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern, iar în a doua parte a lunii februarie bugetul va intra în dezbatere şi la vot în Parlament.

El a spus că liderii coaliției au discutat, de asemenea, pachetul de măsuri pentru administraţie, „esenţial pentru construcţia bugetului, precum şi continuarea măsurilor de relansare economică”: „Acestea vor fi reflectate atât în bugetul pe 2026, cât şi prin pachete distincte de politici publice, construite echilibrat, pe baza propunerilor tuturor membrilor coaliţiei”.

Alexandru Nazare a precizat că tot în şedinţa coaliţiei s-a discutat despre situaţia execuţiei bugetare pe 2025, la nivelul fiecărui minister:

„Închidem anul cu o execuţie în ansamblu, bună – cu peste 90% grad de implementare pentru majoritatea ministerelor. Un buget credibil porneşte de la o analiză riguroasă a execuţiei anului anterior, pentru a corecta ceea ce nu a funcţionat şi a consolida ceea ce a dat rezultate. Pornind de la această analiză dar şi de la experienţa anilor anteriori, bugetul pentru 2026 trebuie să fie, înainte de toate, un buget corect: să reflecte nivelul real al cheltuielilor, fără a supraevalua venituri. Doar pe premise de corectitudine şi responsabilitate putem proiecta creştere reală şi rezultate concrete, pentru toţi”.

