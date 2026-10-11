Premierul britanic acuză Rusia de interferențe în referendumul pentru Brexit

Primul-ministru britanic Andy Burnham a afirmat că Rusia a influențat votul din 2016 de la referendumul de la Brexit, avertizând totodată alegătorii din Franța și Germania privind eforturile Moscovei de a influența politica din țările lor, informează Reuters.

Burnham, care a devenit premier în iulie și a spus luna trecută că Marea Britanie ar putea lua în calcul revenirea în Uniunea Europeană, este primul șef de guvern britanic care spune deschis că există probe privind interferența rusească în referendumul de acum un deceniu.

„Am pus întrebarea atunci când am venit la Downing Street: a existat interferență în referendumul din 2016 din partea Rusiei? Iar răspunsul clar pe care l-am primit a fost că da, a existat”, a declarat Burnham în podcast-ul The Rest Is Politics.

Burnham nu a dat detalii legate de dovezile pe care s-a bazat afirmația sa.

Ambasada rusă de la Londra nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind spusele șefuui guvernului britanic. Anterior, Rusia a respins acuzațiile de implicare în influențarea votului de la referendum, afirmând că Marea Britanie este cuprinsă de o isterie anti-rusă.

Avertisment pentru Franța și Germania

Comentariile lui Burnham marchează o distanțare față de fostul premier Boris Johnson, care a susținut ieșirea din Uniunea Europeană, iar în 2020 a afirmat că nu există probe ale unor interferențe rusești în referendum.

Britanicii au votat în 2016 să iasă din UE, cu un scor de 52% la 48%, țara intrând în cea mai mare criză politică de la al doilea război mondial încoace.

Burnham a spus că alegătorii din democrațiile europene trebuie să fie mai bine informați privind eforturile de perturbare a politicii interne din țările lor.

„Este important ca aceste lucruri să fie spuse clar și să ajute alegătorii din Franța și Germania să înțeleagă că unele lucruri din politică sunt instigate de dușmanii noștri, adică de Rusia”, a spus Burnham

Guvernul britanic nu a reușit să stabilească dacă Rusia s-a implicat în referendumul din 2016 privind apartenența la UE, potrivit unui raport din 2020 al Comisiei parlamentare de informații și securitate. De asemenea, raportul menționa că Rusia a încercat să influențeze referendumul din 2014 privind independența Scoției, prin care alegătorii au respins secesiunea de Anglia.