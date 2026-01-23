Premierul canadian Mark Carney, replică tăioasă pentru Trump după ce liderul SUA i-a ironizat discursul viral de la Davos

Prim-ministrul canadian Mark Carney a reacționat la comentariul președintelui american Donald Trump potrivit căruia „Canada există datorită Statelor Unite”, afirmând că, de fapt, Canada prosperă datorită valorilor canadiene, relatează The Associated Press.

După ce s-a întors în Canada de la Davos, unde a susținut un discurs puternic care a atras atenția presei internaționale și s-a viralizat pe rețelele de socializare, Carney a spus joi că țara sa poate arăta lumii că viitorul nu trebuie să fie unul autocratic.

În discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney a condamnat constrângerea exercitată de marile puteri asupra țărilor mai mici, fără a-l menționa pe Trump pe nume.

La întoarcerea în Canada, Carney i-a răspuns direct lui Trump, făcând referire la declarațiile făcute la Davos de liderul SUA.

Ce a spus Trump după discursul prim-ministrului canadian la Davos

„Canada trăiește datorită Statelor Unite”, a spus Trump. „Să ții minte asta, Mark, data viitoare când faci declarații”, a declarat Trump în propriul discurs, marcat de critici repetate la adresa Danemarcei și a NATO, rostit la o zi după cel al lui Carney.

„Canada nu trăiește datorită Statelor Unite. Canada prosperă pentru că suntem canadieni”, i-a răspuns Carney joi.

Carney a mai afirmat că țara sa și Statele Unite au construit un parteneriat remarcabil în domeniile economiei, securității și schimburilor culturale bogate, dar a subliniat că „suntem stăpâni la noi acasă, aceasta este propria noastră țară, este viitorul nostru, iar alegerea ne aparține”.

Trump i-a retras ulterior invitația lui Carney de a se alătura Consiliului său pentru Pace.

„Dragă prim-ministru Carney: Vă rugăm să considerați această scrisoare drept notificarea oficială că Consiliul pentru Pace își retrage invitația adresată dumneavoastră privind aderarea Canadei la ceea ce va fi cel mai prestigios consiliu de lideri reunit vreodată, în orice moment”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Mark Carney afirmă că țara sa este cea mai bună din lume pentru omul de rând

Carney a părăsit Davos înainte ca Trump să își inaugureze Consiliul pentru Pace, pentru a conduce eforturile de menținere a unui armistițiu în războiul Israelului cu Hamas.

Trump a mai spus la Davos că Canada beneficiază de numeroase „gratuități” din partea Statelor Unite și „ar trebui să fie recunoscătoare”. El a afirmat că discursul lui Carney de la Davos a arătat că acesta „nu era atât de recunoscător”.

Într-un discurs susținut înaintea unui întruniri în spatele ușilor închise a cabinetului său, Carney a spus apoi că pentru a menține suveranitatea Canadei este esențial ca țara să rămână fidelă valorilor sale.

„Putem arăta că o altă cale este posibilă, că arcul istoriei nu este menit să fie deformat spre autoritarism și excludere; el se poate încă îndoi spre progres și justiție”, a spus Carney, un liberal care a câștigat alegerile organizate de Canada în primăvara anului trecut, după ce Justin Trudeau și-a dat demisia din fruntea Partidului Liberal și a guvernului după aproape un deceniu la putere.

Potrivit noului lider canadian, țara sa oferă prosperitate împărtășită și are o democrație care alege să îi protejeze pe cei vulnerabili în fața celor puternici.

„Este o țară minunată pentru toată lumea. Este cea mai bună țară din lume pentru a fi un om obișnuit. Nu trebuie să te naști bogat sau într-o familie de proprietari. Nu trebuie să ai o anumită culoare sau să te închini unui anumit Dumnezeu”, a mai spus el.