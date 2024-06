Premierul Ciolacu, un nou mesaj pentru bugetarii care cer salarii mai mari: „Eu nu răspund la șantaj. Să nu mă voteze, dom'le!”

Premierul Marcel Ciolacu ţine să sublinieze că nu a „ameninţat pe nimeni” atunci când a făcut declaraţiile referitoare la nemulţumirile angajaţilor din aparatul guvernamental. „Acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la şantaj”, a declarat Ciolacu, într-o emisiune la România TV.

„Am înţeles de la angajaţii din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul cinci cu cinci (procente, majorări salariale – n.r.) şi au făcut grevă. Eu atât pot, Guvernul României atât… ca să fie sustenabil, nu poate mai mult (…) Am zis: domnule, dacă e aşa de rău la Guvernul României, daţi-vă demisia! Eu nu am ameninţat pe nimeni, eu am zis: domnule, eu atât pot! Eu nu-mi bat joc de România, eu nu arunc România într-un haos!”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.

Primul-ministru a susținut că echilibrul macroeconomic este unul „foarte fragil” și că revendicările unor categorii de bugetari survin în această perioadă întrucât este un an electoral.

„Eu nu răspund la şantaj. Să nu mă voteze, dom’le! Eu atât pot! Eu nu pot să mai mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac un pas înapoi la fiecare şantaj, indiferent de aparatul propriu din Guvernul României”, a adăugat Ciolacu.

El a susţinut că, din punctul său de vedere, salariul pe care îl primesc angajaţii de la Guvern „e un salariu bun pentru România”.

Sindicatele, nemulțumite de majorarea cu 10%

Precizările lui Marcel Ciolacu vin după ce, la începutul ședinței de Guvern de astăzi a anunțat se va aproba ordonanța de urgență prin care se vor acorda creșteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranșe, respectiv pentru luna iunie și septembrie 2024 (când au loc alegeri) pentru mai mulți bugetari printre care cei din Cultură, Diplomație, Aparatul de lucru al Guvernului sau din primăriile cu până la 20.000 de locuitori.

„Aprobăm o majorare salarială cu 10% în două tranșe, iunie și septembrie, pentru mai multe categorii de salariați din administrația centrală și locală. Vorbim în special despre angajații din cultură, de la Registrul Comerțului, agențiile de mediu și funcționarii din primăriile sub 20 de mii de locuitori. Sunt zone rămase în urmă cu salarizarea față de restul bugetarilor și era corect să luăm o decizie în raport cu cât permit finanțele țării în acest an”, a declarat acesta.

Tot la începutul ședinței de guvern, Ciolacu s-a adresat și angajaților statului care s-au declarat nemulțumiți de majorarea cu 10% a salariilor, el arătând că ”sunt angajaţi care protestează susţinând că muncesc prea mult pentru 1.000 şi ceva de euro pe lună”.

„Cred că atât la Guvern, cât şi la Parlament, putem găsi soluţii pentru structuri de personal mai suple. Din economiile făcute pot fi mărite apoi salariile celor care merită”, le-a transmis şeful Executivului. El a cerut ministerelor restante să finalizeze reorganizarea până pe 30 iunie, ca să reducă numărul bugetarilor, cum s-a întâmplat în fiecare lună din acest an.