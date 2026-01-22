Premierul Groenlandei spune că nu știe ce înțelegere au făcut Trump și Rutte despre insulă, dar trasează „linia roșie”

Mii de oameni au protestat, sâmbătă, în fața consulatului SUA din Nuuk, capitala Groenlandei Foto: Profimedia

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a afirmat joi, într-o conferință de presă în capitala Nuuk, că nu știe ce prevede acordul la care au ajuns miercuri președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, privind insula componentă a Regatului Danemarcii, informează AFP.

„Nimeni altcineva în afară de Groenlanda și Danemarca nu are dreptul să încheie acorduri privind insula și Regatul Danemarcii”, a insistat Nielsen, adăugând că suveranitatea și integritatea teritorială a insulei arctice sunt „linia noastră roșie”, potrivit Agerpres.

Trump și Rutte au ajuns miercuri, după discuții la Davos, la un „cadru de acord” privind Groenlanda, a dezvăluit chiar președintele american, în cursul serii.

Nu se cunosc deocamdată prea multe detalii despre compromisul respectiv, însă liderul de la Casa Albă a dat asigurări presei că Statele Unite au obținut „tot ce voiau”, „pentru totdeauna”.

„Este acordul suprem pe termen lung. Și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, mineralele și orice altceva”, a spus Trump, în timp ce părăsea summitul de la Davos, din Elveția. „Este un acord pe termen lung”. „Ne oferă tot ceea ce aveam nevoie”, a adăugat președintele american.

Potrivit unei surse a AFP apropiate de dialogul Trump-Rutte, se pare că Statele Unite și Danemarca vor renegocia acordul bilateral de apărare încheiat în 1951.

Conform aceleiași surse, nu s-a discutat despre trecerea bazelor militare americane din Groenlanda sub suveranitatea Washingtonului.

Nielsen a declarat că Groenlanda dorește să continue „un dialog pașnic” privind viitorul său, însă cu respectarea „dreptului la autodeterminare”.

Miercuri, la Davos, Trump a declarat explicit pentru prima dată că exclude recurgerea la forță pentru impunerea pretențiilor SUA privind Groenlanda.