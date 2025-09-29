Premierul Ilie Bolojan, după ce Nicușor Dan a spus că SRI a influențat viața politică din România: „Avem restanțe față de români. Fiecare are partea lui de responsabilitate”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat luni seară, la Digi24, dacă are aceeași percepție ca președintele Nicușor Dan, care a spus anterior că „SRI a avut o influență în viața noastră politică, în decizii, în zona economică”. Șeful Guvernului a răspuns că responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani revine tuturor celor care au deținut funcții de putere.

„Cred că în toți acești ani fiecare om pe funcție a avut o putere, o răspundere, pe zona lui de activitate, și a putut să influențeze în bine sau în rău, în zona pe care o avea în competență. Pentru toate lucrurile bune sau rele, toți cei care au fost pe anumite poziții, președinți, premieri, miniștri, șefi de servicii, au partea lor de responsabilitate, atât în bune, cât și în rele. Asta este adevărul. Nu putem fugi de această chestie”, a spus Bolojan.

„Avem restanțe față de români”

Premierul a insistat că responsabilitatea trebuie cântărită în funcție de performanța instituțiilor

„Nu poți fugi de o responsabilitate. Fiecare are partea lui de responsabilitate care trebuie cântărită individual, în funcție de perioada în care a fost pe funcție, în funcție de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, în funcție de performanța instituției de care a răspuns, că e vorba de un serviciu de informații, de un minister, de o primărie. Este evident că în acești ani România nu a performat la nivelul la care ar fi putut. Că ne place sau nu, calitatea guvernării în toate domeniile influențează posibilitățile de dezvoltare. Faptul că suntem în Europa de Est, la limita UE, sigur că nu ne-a ajutat întotdeauna, dar avem vecini care au avut rate de dezvoltare mai mari. Asta înseamnă că nu am făcut ceva bun. Nu un guvern schimbă o țară, ci oamenii și companiile, dar un guvern creează un context. Asta nu am reușit și avem restanțe față de români”.

„Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”

Întrebat dacă este de acord ca șefii de servicii să fie din afara partidelor, Bolojan a replicat: „Nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema. Eu am lucrat cu oameni din toate partidele. Nu lucrezi cu cei care sunt cei mai simpatici. Poți să fii un om din politică, cu mulți ani vechime, sau poți să fii din afara politicii și să fii performant, serios.”

În legătură cu viitoarea numire la conducerea SRI, premierul a precizat: „Indiferent cine va fi propus, e nevoie de o propunere din partea președintelui și de asigurarea unei majorități parlamentare care să valideze propunerea prin vot. Partidul din coaliție ar trebui să asigure votul în Parlament. Când domnul președinte va considera de cuviință să vină cu această propunere, sigur va fi o discuție pentru a se asigura că aceasta trece de Parlament. Este o condiție necesară: dialogul, pentru a se asigura votul în Parlament”.

Nicușor Dan: „Am avut o influență a SRI în viața noastră politică, în decizii, în zona economică”

Întrebat, într-un interviu acordat săptămâna trecută postului Digi24, cum își explică interesul crescut din spațiul public pentru nominalizările pe care le va face la conducerea SRI și SIE, președintele a răspuns: „Pentru că, s-o spunem foarte direct, am avut o influență, mai puțin a SIE, dar am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică, și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles că noi trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale care trebuiau să dispară, și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.